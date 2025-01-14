Southern California Edison'a Yangın Davası Açıldı

Los Angeles'taki yangınların çıkış sebebi olarak elektrik şirketi Southern California Edison gösterildi ve dava açıldı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 01:46
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 01:46
Southern California Edison'a Yangın Davası Açıldı

Yangınların Ardından Dava Süreci Başladı

Los Angeles ve çevresinde devam eden yangınlar sonrasında, Southern California Edison adlı elektrik dağıtım şirketine dava açıldı. Dava, şirketin elektrik ekipmanlarının bir yangının çıkış sebebi olduğu iddiasıyla, Pasadena bölgesindeki Eaton yangını nedeniyle mülkleri zarar gören ev sahipleri, kiracılar ve iş yeri sahipleri tarafından California Yüksek Mahkemesi'nde gün yüzüne çıktı.

Deliller ve İddialar

Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, birçok tanığın Southern California Edison'a ait bir iletim kulesinin altında yangının başladığına dair ifadeleri yer aldı. Bu tanıklıklara dayanan görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığı da bildirildi. ABD basınına yansıyan haberlere göre, açılan dava Los Angeles'taki yangınlarla bağlantılı bir dizi hukuki süreçten ilki olabilir.

Şirket Yetkilisinin Açıklamaları

Şirketin ana kuruluşu Edison International CEO'su Pedro Pizarro, CNBC'ye verdiği röportajda, Eaton yangınının başlamasından önceki saatlerde ekipmanlarında herhangi bir anormallik tespit edilmediğini ifade etti.

Yangınların Facia Boyutu

Los Angeles'ın çeşitli bölgelerinde 7 Ocak akşamı başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızla yayılan yangınlar, şu ana kadar 37 bin dönümden fazla alanı etkileyerek küle çevirdi. Yangınların sonuçları oldukça ağır; 24 kişinin hayatını kaybetmesine ve yaklaşık 150 bin kişi için tahliye emrinin verilmesine yol açtı. Ayrıca, 12 binden fazla yapı hasar gördü ya da tamamen kullanılamaz hale geldi.

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