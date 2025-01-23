Southport Saldırganına 52 Yıl Hapis Cezası: 3 Çocuğun Hayatı Kayıp

İngiltere'de Southport'ta 3 Çocuğu Öldüren Saldırgan 52 Yıl Ceza Aldı

İngiltere'nin Southport kentinde, Temmuz 2024'te 3 çocuğun yaşamını yitirmesine ve 10 kişinin yaralanmasına neden olan bıçaklı saldırının failleri arasında yer alan Axel Rudakubanaya, şartlı tahliye olmaksızın en az 52 yıl hapis cezası verildi.

Mahkeme Kararını Açıkladı

Mahkeme, 18 yaşındaki Rudakubana'nın, Alice da Silva Aguiar (9), Bebe King (6) ve Elsie Dot Stancombe (7) adlı çocukları öldürmesi nedeniyle üç kez müebbet hapis cezasına çarptırıldığına hükmetti. Bunun yanı sıra, 8 çocuğu öldürmeye teşebbüs suçundan 18 yıl ve iki yetişkine yönelik saldırıdan 16 yıl hapis cezası aldı. Tüm bu cezaların eş zamanlı olarak uygulanacağı belirtildi.

Sanığın Geleceği Üzerine Yargıç Açıklama Yaptı

Yargıç Julian Goose, sanığa yasaların gereği 17 yaşında suçu işlediği için asgari süre olmaksızın ömür boyu hapis cezası verilemeyeceğini açıkladı. Ancak, Rudakubana'nın büyük olasılıkla cezaevinden asla çıkamayacağına vurgu yaptı. Yargıç Goose, sanığın bir süredir, mümkün olduğunca çok sayıda kişiyi öldürmeyi planladığını belirtti.

Aşırı Sağcı Şiddet Olayları ve Sosyal Medya Etkisi

Rudakubana, 18 yaşına girmeden bir hafta önce, 29 Temmuz 2024'te Southport’taki bir dans stüdyosunda düzenlediği bıçaklı saldırıda, 3 çocuğu katletmiş ve 8’i çocuk olmak üzere toplam 10 kişiyi yaralamıştır. Bu olay, aşırı sağcı şiddet olaylarının da fitilini ateşlemiştir.

Saldırının ardından sosyal medya üzerinden yayılan dezenformasyonlar nedeniyle ülke genelinde aşırı sağcı şiddet olayları patlak vermiş, çok sayıda kentte aşırı sağcı gruplar polis ve karşıt görüşlü protestocularla çatışmalara girmiştir.