İngiltere'de Camiye Yönelik Saldırı

İngiltere'nin Southport kasabasında, aşırı sağcı bir grup tarafından Southport Islamic Society Camisi'ne gerçekleştirilen saldırıya müdahale eden 53 polis memuru yaralandı.

Saldırının Bilançosu

Merseyside polisi, 29 Temmuz tarihinde üç çocuğun ölümüne ve 10 kişinin yaralanmasına neden olan bıçaklı saldırının ardından aşırı sağcıların camiye yaptıkları saldırının sonucunu açıkladı. Olayda yaralanan polislerden bazıları başta burun kırıkları ve beyin sarsıntısı gibi çeşitli yaralanmalar yaşadı.

Pole, Yaralanmalar ve Gözaltılar

Saldırı esnasında meydana gelen arbede sonucu, 4'ü Lancashire emniyetinden gelen destek polislerden oluşan 53 polis memuru yaralanmıştır. Yaralanan polis köpekleri arasında birine dikiş atılmış, bir diğerinin de yaralanmaları olmuştur.

Olaylarla ilgili olarak 4 kişi gözaltına alınmış, bu kişilerin şiddet eylemlerinde bulunduğu ve kesici alet bulundurdukları ifade edilmiştir.

Merseyside Emniyet Müdür Yardımcısı'ndan Açıklama

Merseyside Emniyet Müdür Yardımcısı Jenny Sims, olaydan sonra Southport halkının peş peşe iyilik gösterdiğini belirtmiş, polis sayısının artırılması gerektiğini dile getirmiştir. Sims, “Yas tutan ailelere ve topluma yapılan saygısızlık tarif edilemez” diyerek, yaşanan olaylara karşı toplumun sağduyulu bir şekilde karşılık verdiğini vurgulamıştır.

Son Olayların Arka Planı

Southport'ta 29 Temmuz tarihinde bir dans okuluna giren bir saldırgan, 3 çocuğu öldürüp 10 kişiyi yaralamıştı. Saldırganın yakalanmasının ardından, aşırı sağcı İngiliz Savunma Ligi destekçileri camiye saldırmak için toplandı. Müdahaleye uğrayan polisler de saldırılara maruz kaldı.