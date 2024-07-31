Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Southport'ta Aşırı Sağcıların Camiye Saldırısı: 53 Polis Yaralandı

Southport'ta aşırı sağcıların cami saldırısına müdahale eden 53 polis memuru yaralandı. Olay sonrası 4 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 21:58
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 21:58
Southport'ta Aşırı Sağcıların Camiye Saldırısı: 53 Polis Yaralandı

İngiltere'de Camiye Yönelik Saldırı

İngiltere'nin Southport kasabasında, aşırı sağcı bir grup tarafından Southport Islamic Society Camisi'ne gerçekleştirilen saldırıya müdahale eden 53 polis memuru yaralandı.

Saldırının Bilançosu

Merseyside polisi, 29 Temmuz tarihinde üç çocuğun ölümüne ve 10 kişinin yaralanmasına neden olan bıçaklı saldırının ardından aşırı sağcıların camiye yaptıkları saldırının sonucunu açıkladı. Olayda yaralanan polislerden bazıları başta burun kırıkları ve beyin sarsıntısı gibi çeşitli yaralanmalar yaşadı.

Pole, Yaralanmalar ve Gözaltılar

Saldırı esnasında meydana gelen arbede sonucu, 4'ü Lancashire emniyetinden gelen destek polislerden oluşan 53 polis memuru yaralanmıştır. Yaralanan polis köpekleri arasında birine dikiş atılmış, bir diğerinin de yaralanmaları olmuştur.

Olaylarla ilgili olarak 4 kişi gözaltına alınmış, bu kişilerin şiddet eylemlerinde bulunduğu ve kesici alet bulundurdukları ifade edilmiştir.

Merseyside Emniyet Müdür Yardımcısı'ndan Açıklama

Merseyside Emniyet Müdür Yardımcısı Jenny Sims, olaydan sonra Southport halkının peş peşe iyilik gösterdiğini belirtmiş, polis sayısının artırılması gerektiğini dile getirmiştir. Sims, “Yas tutan ailelere ve topluma yapılan saygısızlık tarif edilemez” diyerek, yaşanan olaylara karşı toplumun sağduyulu bir şekilde karşılık verdiğini vurgulamıştır.

Son Olayların Arka Planı

Southport'ta 29 Temmuz tarihinde bir dans okuluna giren bir saldırgan, 3 çocuğu öldürüp 10 kişiyi yaralamıştı. Saldırganın yakalanmasının ardından, aşırı sağcı İngiliz Savunma Ligi destekçileri camiye saldırmak için toplandı. Müdahaleye uğrayan polisler de saldırılara maruz kaldı.

İLGİLİ HABERLER

Mantık testi: İlk önce hangi tank dolacak? 60 saniyede bulanlar yüksek IQ'ya sahip çıkıyor

Çalışan, çalışmayan annelere destek! Devlet 7.600 TL ödeyecek: 81 ilde başvurular başlıyor

Ayakkabıyı yağmurda karda kuru tutan yöntem! Ayakkabıcılar bilmenizi istemeyecek

Listede ili olanlar yaşadı! Tamamen ücretsiz oldu: Ceplerinden para çıkmayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Gözler onu aramıştı! Seda Sayan cenazeye meğer bu yüzden katılmamış: Safiye Soyman yalnız kalmıştı...

Egzama ve sedef hastalarının kurtarıcısı! Tek bir damlasıyla yumuşacık yapıyor: Yara bere kalmayacak

3 kamu bankasından tam destek! Cumhurbaşkanı talimat verdi: Hesaplara 20.000 TL yatırılacak

Üniversitelilere 20 bin TL destek müjdesi! Çok sayıda öğrenci yararlanabilecek

Ayakkabıyı yağmurda karda kuru tutan yöntem! Ayakkabıcılar bilmenizi istemeyecek

3 burç çevresindeki herkesi üzüyor! Sevdiklerine sadece zararları dokunuyor!

Dünya umurunda olmayan 5 burç! En gamsız burçlar onlar seçildi

İzmirlilere 8 gün ücretsiz oldu! Genç, yaşlı herkes yararlanacak

Çalışan, çalışmayan annelere destek! Devlet 7.600 TL ödeyecek: 81 ilde başvurular başlıyor

Listede ili olanlar yaşadı! Tamamen ücretsiz oldu: Ceplerinden para çıkmayacak

Skoda dev indirimin fitilini ateşledi! İndirimli fiyat için son saatler: Peynir ekmek gibi kapışılacak

Mantık testi: İlk önce hangi tank dolacak? 60 saniyede bulanlar yüksek IQ'ya sahip çıkıyor