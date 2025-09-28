Southport'ta Gece Kulübüne Silahlı Saldırı: 3 Ölü, 8 Yaralı

Cape Fear Nehri kıyısındaki kulübe tekneyle yaklaşan kişi ateş açtı

ABD'nin North Carolina eyaletinde, Southport kentinde bulunan bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

CNN'in haberine göre, saldırı Cape Fear Nehri kıyısındaki gece kulübünde meydana geldi. Yetkililer, saldırganın tekneyle kulübe yaklaşıp ateş açtığını açıkladı.

Southport Belediye Basın Sözcüsü ChyAnn Ketchum, olayla bağlantılı olarak bir kişinin gözaltına alındığını ve sorgulandığını kaydetti.