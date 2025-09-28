Southport'ta Gece Kulübüne Silahlı Saldırı: 3 Ölü, 8 Yaralı

Southport'ta Cape Fear Nehri kıyısındaki gece kulübüne tekneyle yapılan saldırıda 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı; bir kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 09:41
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 09:41
Southport'ta Gece Kulübüne Silahlı Saldırı: 3 Ölü, 8 Yaralı

Southport'ta Gece Kulübüne Silahlı Saldırı: 3 Ölü, 8 Yaralı

Cape Fear Nehri kıyısındaki kulübe tekneyle yaklaşan kişi ateş açtı

ABD'nin North Carolina eyaletinde, Southport kentinde bulunan bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

CNN'in haberine göre, saldırı Cape Fear Nehri kıyısındaki gece kulübünde meydana geldi. Yetkililer, saldırganın tekneyle kulübe yaklaşıp ateş açtığını açıkladı.

Southport Belediye Basın Sözcüsü ChyAnn Ketchum, olayla bağlantılı olarak bir kişinin gözaltına alındığını ve sorgulandığını kaydetti.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Gaziosmanpaşa'da 173 Yıl 8 Ay Hapis Cezalı Firari Musa S. Yakalandı
2
ABD ile Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı — Alparslan Bayraktar Açıkladı
3
Mersin-Tarsus Otoyolu'nda Minibüs-Tır Çarpışması: 3 Ölü, 16 Yaralı
4
Malezya'dan BM'de Veto Sınırlaması ve İsrail'e Yaptırım Çağrısı
5
Ahmet Büyükgümüş Yalova'da: '2028'de Erdoğan'la yola devam' ve AK belediyeciliği
6
Erzurum'da Hararet Yapan Aracına Müdahale Eden Teknisyen Yandı
7
Arizona'da Şiddetli Yağışlar: Sellerde 4 Kişi Öldü

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı