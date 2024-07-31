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Southport'taki Bıçaklı Saldırının Ardından Aşırı Sağcıların Camiyi Hedef Alması

İngiltere'nin Southport kentinde üç çocuğun yaşamını yitirdiği bıçaklı saldırının ardından aşırı sağcıların camiye saldırması, toplumu derin bir üzüntüye boğdu.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 01:32
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 01:32
Southport'taki Bıçaklı Saldırının Ardından Aşırı Sağcıların Camiyi Hedef Alması

Southport'taki Trajik Olay

İngiltere'nin Southport kentinde 29 Temmuz tarihinde meydana gelen bıçaklı saldırıda, üç çocuğun hayatını kaybetmesi ve sekiz çocuğun yaralanması sonrasında, aşırı sağcı bir grup camiyi hedef aldı.

Aşırı Sağcıların Saldırısı

Aşırı sağcıların, Southport Islamic Society Camisi önünde toplandığı ve burada taşlarla saldırıda bulunduğu bildirildi. Grubun üyeleri, sıkça duyulan "Ölene kadar İngiliz" ve "Teslim olmak yok" sloganlarını haykırarak camiye zarar vermeye çalıştı.

Polis Müdahalesi ve Güvenlik Önlemleri

Merseyside polisi, olay yerinin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alarak gruba müdahale etti. Açıklanan bilgilere göre, müdahale sırasında polis memurlarına saldırıda bulunuldu ve bir polis aracı ateşe verildi. Merseyside Emniyet Müdür Yardımcısı Alex Gloss, "Bu tür bir olayın gerçekleşmesi iğrenç. Olayın ardından acil servis çalışanları bile saldırıya uğradı" şeklinde bir açıklama yaptı.

Spekülasyonlara Karşı Uyarılar

Ayrıca, spekülasyonların olayları daha da kötüleştirebileceğine dikkat çeken Gloss, "İlgili şahıs zaten gözaltında ve doğum yeri Birleşik Krallık. Bu hususta spekülasyon yapmak kimseye fayda sağlamaz" dedi.

Sosyal Medyada Yanlış Bilgiler

İngiliz medyasından edinilen bilgilere göre, bazı sosyal medya hesaplarında gözaltındaki kişi hakkında doğruluğu şüpheli bilgiler paylaşıldı. İçişleri Bakanı Yvette Cooper, sosyal medya şirketlerinin sorumluluk alması gerektiği çağrısında bulundu ve halka spekülasyonlara itibar etmemeleri yönünde uyarıda bulundu.

Olayın Sonuçları ve Tepkiler

Southport'taki bıçaklı saldırı olayında iki çocuğun yaşamını yitirmesi ve altı çocuğun ağır yaralanması, toplumda derin bir üzüntü yarattı. Başbakan Keir Starmer, olayın korkunç ve şok edici olduğunu belirtti ve acil durum ekiplerine teşekkür etti.

Olayın ardından, yerel güvenlik güçleri ile işbirliği içinde çalışmalar yürütülüyor.

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