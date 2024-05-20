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Sözleşmeli öğretmen atamaları için başvurular başladı: Sözlü sınavlar ise 1 Temmuz’da başlayacak.

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması içi başvurular bugün (20 Mayıs) başladı. Elektronik ortam üzerinden yapılacak olan başvurular, 31 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Başvurularla belirlenen adaylar, 1 Temmuz’dan itibaren ise sözlü sınava girecek.

Yayın Tarihi: 20.05.2024 09:53
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 09:53
Sözleşmeli öğretmen atamaları için başvurular başladı: Sözlü sınavlar ise 1 Temmuz’da başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuruların başladığını duyurdu. 20 Mayıs itibari ile başlayan başvurular, 31 Mayıs itibari ile ise sona erecek. Sözleşmeli öğretmene atamalarına başvuru yapabilmek için adayların KPSS’den en az 50 puan almış olması gerekiyor.

Başvurusu onaylanan adaylar ise sözlü sınava girmeye hak kazanacak. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve adayların sözlü sınava hangi merkezde gireceği 10 Haziran’da açıklanacak. Sözlü sınavların başlama tarihi ise 1 Temmuz olarak açıklandı.

Başvurular, ilkatama.meb.gov.tr adresi üzerinde yer alan formu doldurarak yapılıyor. Başvuru sistemine e-Devlet kullanıcı adı ve şifreyle giriş yapılabiliyor.

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