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Sözleşmeli Öğretmen Eşleri için Yer Değiştirme Başvuruları Başlıyor

Öğretmen eşlerinin yer değiştirme talepleri 13 Ağustos'tan itibaren alınacak.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 19:34
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 19:34
Sözleşmeli Öğretmen Eşleri için Yer Değiştirme Başvuruları Başlıyor

Öğretmen Eşlerinin Yer Değiştirme Duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmen eşlerinin aile birliği mazeretine dayalı yer değiştirme başvurularının 13 Ağustos 2024 tarihinde başlayacağını açıkladı.

Başvuru Süreci ve Tarihleri

Bakanlıktan gelen yazılı açıklamada, MEB'e bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan ve 7433 sayılı Kanun kapsamındaki öğretmen kadrosuna atanmış sözleşmeli öğretmenlerin, 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla 3 yıllık çalışma sürelerini doldurmaları ve farklı illerde görev yapmaları durumunda aile birliğini sağlamak amacıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecekleri belirtildi.

Elektronik Başvuru

Başvurular, mebbis.meb.gov.tr adresinden elektronik form doldurularak 13-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacaktır. Yer değişikliği atamaları ise 22 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir.

İlişki Kesme İşlemleri

Ataması yapılan öğretmenlerin ilişik kesme işlemlerinin, 23 Ağustos 2024 tarihinden itibaren işlemlere başlayacağı duyurulmuştur.

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