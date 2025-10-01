Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de

"Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle, sözleşmeli subay ve astsubayların muvazzaf statüye geçirilmesine ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlendi. Yönetmelik yayımıyla birlikte yürürlüğe girdi.

Sınav sistemi ve değerlendirme esasları

Yapılan düzenlemeye göre muvazzaflığa geçiş, yazılı sınav, fiziki yeterlilik testi ve mülakat olmak üzere üç aşamada gerçekleştirilecek. Başarı sıralamasında sınavların ağırlıkları şu şekilde belirlendi: yazılı sınav %55, fiziki yeterlilik testi %15 ve mülakat %30.

Yazılı sınav, genel kültür ve meslek bilgisi konularını kapsayacak şekilde yapılacak. Fiziki yeterlilik testinde adayların şınav, mekik ve 3.000 metre koşu unsurlarından her birinden en az 50 puan alması ve test ortalamasının en az 60 puan olması gerekiyor. Mülakatta ise adayların 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması şartı bulunuyor.

Başarı sıralamasına esas not, yazılı sınav notunun %55'i, fiziki yeterlilik testinin %15'i ve mülakat notunun %30'unun toplamına sicil notu ortalaması ve mükafat puanlarının eklenmesiyle belirlenecek. Öte yandan, disiplin cezaları bu toplam puandan düşülecek.

Ek puanlar

Yönetmelik ekinde, komando kurslarını başarıyla tamamlayanlara ek puan verileceği belirtildi. Ayrıca, terörle mücadele kapsamında malul olup göreve devam eden personele ilave 10 puan tanınacak.

Muvazzaflığa geçişe engel haller

Yönetmelikte muvazzaflığa geçişe engel durumlar açıklandı. Buna göre son bir yıl içinde 10 disiplin cezası puanı alan, son üç yıl içinde 20 disiplin cezası puanına ulaşan veya hakkında meslekten çıkarma cezası gerektiren soruşturma süren ya da görevden uzaklaştırılan sözleşmeli personel muvazzaf subay veya astsubaylığa geçirilemeyecek.

Yürütme

Yönetmelik hükümlerini uygulama ve yürütme yetkisi İçişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı tarafından yerine getirilecek.