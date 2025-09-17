Space Pioneer Tienlong-3'ün Ateşleme Testini Başarıyla Tamamladı

Çinli özel roket ve motor geliştiricisi Space Pioneer, ilk aşaması kısmen yeniden kullanılabilir özellikte olan Tienlong-3 (Gök Ejderhası-3) roketinin ateşleme testini başarıyla tamamladığını duyurdu.

Testin ayrıntıları

Şirketten yapılan açıklamaya göre ateşleme testi, bu hafta başında ülkenin kuzeyindeki Şandong eyaleti kıyısı açıklarında kurulan deniz platformunda gerçekleştirildi. Testte, şirketin ürettiği sıvı oksijen ve kerosen yakıtlı Tienhuo-12 (Gök Ateşi-12) motorlarından 9 tanesi aynı anda ateşlendi ve 35 saniye içinde yaklaşık 1000 ton itiş gücü elde edildi.

Geri kullanılabilirlik ve sonraki adımlar

Tienlong-3'ün ilk aşaması, fırlatıştan sonra dünyaya dönerek kendi başına iniş yapacak şekilde tasarlandı; bu parça kısmen yeniden kullanılabilir olup hedeflenen kullanım süresi 10 fırlatma olarak belirtiliyor. Şirket, ateşleme testini tamamlayan roketin fırlatma testinin bu yılın sonuna kadar yapılmasını planlıyor ve roketi ticari uzay taşıma görevlerinde kullanarak yılda 30 fırlatış hedefliyor.

Çin'in özel sektör ve rekabet ortamı

Beijing Tianbing Technology isimli şirket, Space Pioneer adıyla biliniyor ve Tienlong serisi roketler ile Tienhuo motorlarını geliştiriyor. Çin'de halen yeniden kullanılabilir özellikte olması planlanan üç ana roket projesi üzerinde çalışmalar sürüyor. Bunlar arasında Space Pioneer'in Tienlong-3'ü dışında kamuya ait Çin Uzay Havacılık Bilimi ve Teknolojisi Şirketi tarafından geliştirilen Long March-12A ile özel sektör şirketi LandSpace'in geliştirdiği Cuçüe-3 (ZQ-3) yer alıyor. LandSpace, ilk aşaması yeniden kullanılabilir özellikteki Cuçüe-3'ün ateşleme testini haziran ayında yapmıştı.

Ayrıca Çin'in özel uzay şirketleri son yıllarda artan ticari uydu ve uzayın ticari kullanım talebine yanıt veriyor. Bu bağlamda Galactic Energy Ceres-1, i-Space SQX-1Y1, Space Pioneer Tienlong-2 (TL-2), Landspace Cuçüe-2 (ZQ-2) ve Orienspace Gravity-1 gibi roketlerle fırlatışlar gerçekleştiriliyor.