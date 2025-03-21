SpaceX, Casus Uydu 'NROL-57'yi Uzaya Fırlattı

SpaceX, 'NROL-57' isimli casus uydusunu Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden başarıyla uzaya gönderdi.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 11:20
SpaceX, Casus Uydu 'NROL-57'yi Uzaya Fırlattı

SpaceX, Gizli Casus Uydusu 'NROL-57'yi Uzaya Gönderdi

ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, gizli görevler için tasarlanan 'NROL-57' adlı casus uydusunu uzaya fırlattı. Uzay keşifleri üzerine güncel bilgileri aktaran Space.com internet sitesinde yer alan habere göre, bu sıradışı fırlatma, ABD'nin California eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden, yerel saatle 23:49'da gerçekleştirildi.

Fırlatma Detayları

Fırlatılış, internet üzerinden canlı olarak yayımlandı. 'NROL-57'yi taşıyan Falcon 9 roketinin birinci aşaması, fırlatıldıktan yaklaşık 7,5 dakika sonra başarıyla uzay üssüne geri döndü. Roketin üst aşaması ise uyduyu yörüngeye taşımaya devam etti. Ancak, uydunun ne zaman ya da nerede konuşlandırılacağına dair hiçbir bilgi verilmedi.

Ulusal Keşif Bürosu ve Misyon Bilgileri

ABD'de keşif uydularının tasarımı, üretimi ve fırlatılmasından sorumlu olan Ulusal Keşif Bürosu (NRO), bu uydunun hangi görev için kullanılacağını henüz açıklamadı. Kullanılan Falcon 9 roketi, daha önce NROL-126, Transporter-12 ve SPHEREx teleskobu misyonlarını da başarıyla uzaya taşımıştı.

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