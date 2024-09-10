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SpaceX'in İlk Özel Uzay Yürüyüşü İçin Fırlatması

SpaceX, Polaris Dawn misyonu ile ilk özel uzay yürüyüşünü gerçekleştirmek üzere Falcon 9 roketini Florida'dan fırlattı.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 13:18
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 13:18
SpaceX'in İlk Özel Uzay Yürüyüşü İçin Fırlatması

SpaceX İlk Özel Uzay Yürüyüşü İçin Harekete Geçti

Uzay araştırmalarında çığır açan SpaceX, Polaris Dawn misyonu kapsamında tarihi bir adım atarak, insanlık tarihinin ilk özel uzay yürüyüşü için Falcon 9 roketini Florida'dan başarıyla fırlattı.

Falcon 9'un Fırlatılışı

Uzay şirketinin kurucusu Elon Musk tarafından 2002 yılında kurulan SpaceX, bu önemli misyonla ilgili detayları paylaştı. Falcon 9, Kennedy Uzay Merkezi'nden havalandı ve görevdeki ekip lideri Jared Isaacman ile birlikte mühendisler Sarah Gillis, Anna Mennon ve pilot Scott Poteet uzaya doğru yola çıktı.

Uzay Yürüyüşü Planları

Uzay yürüyüşü, astronotların uzaya çıkarken karşılaştıkları en büyük risklerden biri olarak değerlendirilirken, kapsülden çıkarak yarın veya perşembe günü gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Isaacman, 5 günlük bu misyon süresince uzay yürüyüşünü yapmak üzere ekibin takip edeceği planlanıyor.

Polaris Dawn Misyonu Hakkında

Polaris Dawn misyonu, görev süresince bilimsel deneyler yapılması yanında, 3. günde insanlık tarihindeki ilk özel uzay yürüyüşünün gerçekleştirilmesini amaçlıyor. Mürettebat, Crew Dragon kapsülünde bulunarak, en yüksek Dünya yörüngesine ulaşmayı hedefliyor.

Gelecek Planları

Bu misyon, ayrıca Starlink uydu internet sisteminin lazer tabanlı iletişim teknolojisinin test edilmesi açısından da önemli bir fırsat sunuyor. SpaceX'in Polaris programı çerçevesinde, Polaris Dawn misyonunun ardından başka iki misyonun daha planlandığı belirtildi.

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