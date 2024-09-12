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SpaceX'in Polaris Dawn Misyonunda Tarihi Uzay Yürüyüşü Gerçekleşti

Jared Isaacman, SpaceX'in Polaris Dawn misyonuyla uzayda ilk özel uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 15:19
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 15:19
SpaceX'in Polaris Dawn Misyonunda Tarihi Uzay Yürüyüşü Gerçekleşti

Polaris Dawn Misyonunda İlk Özel Uzay Yürüyüşü

SpaceX'in Polaris Dawn misyonu, uzay tarihine damgasını vuran bir olaya sahne oldu. Uzay yolculuğuna çıkan Amerikalı iş insanı Jared Isaacman, ilk özel uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi.

Uzayda İlk Adım

Elon Musk tarafından 2002 yılında kurulan SpaceX, manyetik alanın ötesinde geniş bir vizyonla ilerliyor. Isaacman'ın liderliğindeki Polaris Dawn ekibi, önemli bir milestone'u geride bıraktı. Uzay yürüyüşünde ayrıca ekipten Sarah Gillis, Anna Mennon ve pilot Scott Poteet de yer aldı.

Yürüyüşün Detayları

Isaacman, uzay yolculuğu sırasında Dragon kapsülünden bir halat yardımıyla uzay boşluğuna adım attı. Uzay yürüyüşüne başlarken "Bu muhteşem!" diyerek heyecanını dile getirdi. Daha sonra Gillis, kapsülden çıkarak uzay yürüyüşüne katıldı.

Uzay Yürüyüşü Sosyal Medyada Paylaşıldı

SpaceX, sosyal medya platformu X üzerinden yürüyüşün tamamlandığını duyurdu. Paylaşımda, "Polaris Dawn uzay yürüyüşü tamamlandı." ifadesi yer aldı.

Polaris Dawn Misyonunun Amaçları

Polaris Dawn misyonu, bilimin sınırlarını zorlamayı hedefliyor. Ekibin, "Crew Dragon" kapsülünde radyasyon kuşağını geçerek en yüksek Dünya yörüngesine ulaşması planlanıyor. Ayrıca, misyon boyunca bilimsel deneyler gerçekleştirilmesi bekleniyor.

SpaceX, Polaris programı kapsamında gelecekte iki misyon daha gerçekleştirmeyi hedefliyor. 10 Eylül'de Florida'dan fırlatılan Falcon 9 roketi ile başlayan bu serüven, uzayın keşfi adına büyük bir adım niteliği taşıyor.

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