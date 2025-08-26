DOLAR
SpaceX'in Starship 10'uncu Test Uçuşu Texas'ta Hava Nedeniyle Ertelendi

SpaceX'in Starship roketinin 10'uncu test uçuşu, Texas'taki Starbase'ta bulutlu hava nedeniyle ertelendi; ekip bir sonraki uygun fırsatı bekliyor.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 09:13
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 09:13
Starbase tesisi bulutlu hava nedeniyle uçuşa izin vermedi

ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX firmasına ait Starship roketinin 10'uncu test uçuşu, Texas'taki bulutlu hava nedeniyle ertelendi.

Şirket, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Starship roketinin Texas eyaletindeki Starbase tesisinde yapılması planlanan test uçuşundan hava koşulları nedeniyle vazgeçildiğini duyurdu.

"Starship ekibi uçmak için bir sonraki en uygun fırsatı bekliyor."

Starship, 16 Ocak'ta yapılan 7'nci, 7 Mart'ta yapılan 8'inci ve 28 Mayıs'taki 9'uncu test uçuşlarında parçalanmıştı.

