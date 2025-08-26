SpaceX'in Starship 10'uncu Test Uçuşu Texas'ta Hava Nedeniyle Ertelendi

Starbase tesisi bulutlu hava nedeniyle uçuşa izin vermedi

ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX firmasına ait Starship roketinin 10'uncu test uçuşu, Texas'taki bulutlu hava nedeniyle ertelendi.

Şirket, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Starship roketinin Texas eyaletindeki Starbase tesisinde yapılması planlanan test uçuşundan hava koşulları nedeniyle vazgeçildiğini duyurdu.

"Starship ekibi uçmak için bir sonraki en uygun fırsatı bekliyor."

Starship, 16 Ocak'ta yapılan 7'nci, 7 Mart'ta yapılan 8'inci ve 28 Mayıs'taki 9'uncu test uçuşlarında parçalanmıştı.