Spassky Tahran'da: Rosatom ile İran Arasında Nükleer İşbirliği Görüşmesi

Rosatom Genel Müdür Yardımcısı Nikolai Spassky, İran Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Muhammed İslami ile Tahran'da nükleer işbirliğini görüştü.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 23:51
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 23:51
Görüşmede küçük modüler reaktörler ve 1250 megavatlık projeler ele alındı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdür Yardımcısı Nikolai Spassky başkanlığındaki Rus heyeti, Tahran'ı ziyaret etti. Spassky, İran Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Muhammed İslami ile bir araya geldi.

İran Atom Enerjisi Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki nükleer işbirliği ele alındı.

Toplantıda küçük modüler nükleer reaktörler ve 1250 megavat gücünde reaktörlerin inşası dahil olmak üzere ortak projeler gündeme geldi.

Taraflar, nükleer alandaki mevcut iş birliğine dair proje ve anlaşmaların hayata geçirilmesinin hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

Görüşmede ayrıca, Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev'in üzerinde mutabık kalınan konuları takip etmek ve Buşehr'deki nükleer santralin 2. ve 3. ünitelerinin inşaatının ilerleyişi hakkında bilgi almak üzere yakın zamanda İran'ı ziyaret etmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

