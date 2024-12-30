Spil Dağı Milli Parkı'nda Mahsur Kalan Araçlar Kurtarıldı

Spil Dağı Milli Parkı, son günlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok ziyaretçiyi ağırladı. Ancak kar, tipi ve buzlanma koşulları yüzünden bazı sürücüler zor anlar yaşadı.

İzmir ve Manisa'dan gelen çok sayıda vatandaş, hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından beyazla kaplanan bu güzel parkta dinlenmek istedi. Fakat jandarma ve polis ekipleri, kar lastiği ve zinciri olmayan araçların park alanına girişine izin vermedi. Bu durum, bazı sürücülerin zirveye çıkma girişimlerinde sıkıntılar yaşamalarına neden oldu.

Gün içinde parkta yoğunluk yaşanırken, İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Beşyol Mahallesi yakınlarında mahsur kalan birkaç vatandaş, ekiplerden yardım talep etti. Bu talep üzerine AFAD, jandarma ve İzmir Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri devreye girdi.

Uzun süren çalışmalar sonucunda, mahsur kalan araçlar kontrollü bir şekilde bölgeden çıkarılarak, sürücülerin güvenli bir şekilde evlerine dönmeleri sağlandı.

Kar, tipi ve buzlanma nedeniyle Spil Dağı Milli Parkı'nda mahsur kalan araçlar, AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerinin desteğiyle kurtarıldı.