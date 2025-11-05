Spil Dağı'nda 'Kunduz Ayı' (Süper Ay) Zirve Manzarası

Manisa'daki 1.417 m'lik Spil Dağı Milli Parkı, Kasım'ın 'Kunduz Ayı' olarak bilinen Süper Ay'ın gümüşi ışığıyla büyüleyici görüntüler sundu.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 23:58
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 23:58
Manisa'nın 1417 metre rakımlı Spil Dağı Milli Parkı, Kasım ayının dolunayı olan ve halk arasında 'Kunduz Ayı' olarak bilinen Süper Ayın gümüşi ışığıyla aydınlandı.

Gökyüzünde büyüleyici görüntüler

Ay, Dünya'ya en yakın konumda olduğu Süper Ay evresine denk gelince, şehir ışıklarından uzak zirvede gökyüzü olağanüstü netlikle izlendi. Zirve noktasından ovaya kadar uzanan alan, Ay'ın yumuşak parıltısıyla kaplandı.

Bu doğa olayı Spil Dağı Milli Parkı'nın zirvelerinde seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkardı. En son 2019 yılında Dünya'ya bu kadar yaklaşan Ay, bölgeyi ışığıyla aydınlattı.

