Spil Dağı'nda 'Kunduz Ayı' (Süper Ay) Zirve Manzarası

Manisa'nın 1417 metre rakımlı Spil Dağı Milli Parkı, Kasım ayının dolunayı olan ve halk arasında 'Kunduz Ayı' olarak bilinen Süper Ayın gümüşi ışığıyla aydınlandı.

Gökyüzünde büyüleyici görüntüler

Ay, Dünya'ya en yakın konumda olduğu Süper Ay evresine denk gelince, şehir ışıklarından uzak zirvede gökyüzü olağanüstü netlikle izlendi. Zirve noktasından ovaya kadar uzanan alan, Ay'ın yumuşak parıltısıyla kaplandı.

Bu doğa olayı Spil Dağı Milli Parkı'nın zirvelerinde seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkardı. En son 2019 yılında Dünya'ya bu kadar yaklaşan Ay, bölgeyi ışığıyla aydınlattı.

