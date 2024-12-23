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Spil Dağı'nda Yaban Hayvanları İçin Yem Bırakıldı

Spil Dağı Milli Parkı'nda, kar altında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yem bırakıldı.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 14:29
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 15:23
Spil Dağı'nda Yaban Hayvanları İçin Yem Bırakıldı

Yaban Hayvanları İçin Önemli Destek

Spil Dağı Milli Parkı'nda, Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kış koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için gerekli çalışmaları başlattı.

Bu kapsamda, ekipler tarafından başta yılkı atları ve kızıl geyikler olmak üzere birçok yaban hayvanının yaşadığı belirlenen noktalara 1,5 ton yonca ve 300 kilogram ekmek bırakıldı.

Yaban hayvanlarına yönelik bu yardımın kış boyunca devam edeceği ifade edildi. Böylelikle doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlara destek sağlanmış oluyor.

Spil Dağı Milli Parkı'nda, yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli...

Spil Dağı Milli Parkı'nda, yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kış şartları ve kar örtüsü nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için çalışma başlattı.

Spil Dağı Milli Parkı'nda, yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli...

Spil Dağı Milli Parkı'nda, yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kış şartları ve kar örtüsü nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için çalışma başlattı.

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