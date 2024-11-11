SPK Atama Kararları Resmi Gazete'de Yayınlandı

Resmi Gazete'de Yeni Atamalar

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) İkinci Başkanlığına Mahmut Sütcü, üyeliklerine ise Mutlu Akın ve Elif Gülşah Gürlek atanmıştır.

Bu atama kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Atama, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 119'uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

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