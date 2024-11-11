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SPK Başkanı Gönül: 'Yatırımcıları Sosyal Medya Tuzağından Koruyoruz'

SPK Başkanı Gönül, Adana'da yaptığı konuşmada yatırımcı koruma önlemlerini ve finansal okuryazarlık çalışmalarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 20:00
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 20:16
SPK Başkanı Gönül: 'Yatırımcıları Sosyal Medya Tuzağından Koruyoruz'

SPK Başkanı Gönül, Adana'da Finansal Okuryazarlık Üzerine Konuştu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Adana'da düzenlenen toplantıda yatırımcıların korunmasına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Gönül, "Biz Sermaye Piyasası Kurulu olarak asıl işimiz yatırımcının korunması ve piyasanın düzgün işleyişinin sağlanması. Özellikle sosyal medya mecralarından tüyo veya benzeri isimlerle yayılan bilgilerin önüne geçmeye çalışıyoruz," dedi.

Facebook'tan Gençlere Finansı Anlatma Fırsatı

Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi'nde düzenlenen toplantıda, finansal okuryazarlıkta hedef kitlelerinin gençler, ev hanımları ve finans profesyonelleri olmayanlar olduğunu belirten Gönül, toplumun her kesiminde finansal okuryazarlık seviyesini arttırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Gönül, "Finansal okuryazarlığın ülke çapında yaygınlaştırılması için yediden yetmişe herkesin ulaşabileceği bir portal hazırladık. Bu portal, kullanıcılara finansal okuryazarlığı anlaşılır bir biçimde sunmayı hedefliyor," diye ekledi.

Finans Alanında Eğitim ve Sertifika İmkanları

Gönül, portalın, finansal okuryazarlık eğitimini tamamlayanlara sertifika verme özelliği taşıdığını vurguladı. "Türkiye'de ilk defa Finanzal Okuryazarlık Sertifikası'nı veren bir portal oldu. Bu çok önemli. Finans sektöründe çalışmak isteyenler için bu sertifika bir avantaj sağlayacaktır," dedi.

SPK Başkanı, Türkiye'nin ilk özel finans meslek lisesinin İstanbul'da projelendirilmekte olduğunu ve bu okulun finans sektörüne nitelikli eleman yetiştireceğini belirtti.

Milletvekillerinden Destek ve Teşekkür Mesajları

Gönül'ün konuşmasının ardından AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, öğrencilerle bir araya gelerek soruları yanıtladı. Yıldız, finansal okuryazarlık eğitimine erken yaşta başlamanın önemine dikkat çekti.

AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık ise finansal okuryazarlık seferberliği başlattıklarını vurgulayarak, "Girişimcilerin finansal okuryazar olmaları elzemdir. İlk önce nakit akışı ve bütçe yönetimini öğrenmeliler," ifadelerini kullandı.

Gönül, toplumu bilinçlendirmenin gerekliliğini vurgulayarak, "Finansal okuryazarlık sadece iş dünyası ve yatırımcılar için değil, toplumun her kesimi için önemlidir," dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, SPK tarafından oluşturulan Finansal...

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, SPK tarafından oluşturulan Finansal Okuryazarlık Platformunca Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Mithat Özsan Amfisi'nde düzenlenen toplantıda konuşma yaptı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, SPK tarafından oluşturulan Finansal...

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, SPK tarafından oluşturulan Finansal Okuryazarlık Platformunca Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Mithat Özsan Amfisi'nde düzenlenen toplantıda konuşma yaptı.

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