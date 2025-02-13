DOLAR
36,1 0,07%
EURO
37,61 -0,18%
ALTIN
3.378,44 -0,37%
BITCOIN
3.465.932,57 1,06%

Spor Diplomasisi Buluşmaları Başladı: Ankara'da İlk Toplantı Gerçekleşti

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye’nin spor diplomasisi stratejisini ele almak amacıyla ilk buluşmayı Ankara'da düzenledi.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 15:35
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 15:35
Spor Diplomasisi Buluşmaları Başladı: Ankara'da İlk Toplantı Gerçekleşti

Spor Diplomasisi Buluşmalarının İlk Adımı Ankara'da Atıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Spor Diplomasisi Buluşmaları serisinin ilki, Ankara'da gerçekleştirildi. Bu toplantı, sporun uluslararası ilişkilerdeki rolü ve Türkiye'nin spor diplomasisi stratejisi üzerine odaklanmayı amaçlıyor.

Kamu İş Birliğinde Sporun Rolü

Toplantıya; Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) ile Bakanlığın ilgili birimlerinden üst düzey yetkililer katıldı.

Bakanlık, sporun daha güçlü bir diplomasi aracı olarak nasıl kullanılabileceğine dair çeşitli öneriler ve stratejiler üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu. Katılımcılar, Türkiye’nin spor diplomasisinin etkinliğini artırmak için atılacak adımları tartıştı.

Gelecek Hedefleri

Akademisyenler, federasyonlar, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve sporcuların da dahil olduğu Spor Diplomasisi Buluşmaları, 2025 yılı içerisinde tamamlanacak olan Ulusal Spor Diplomasisi Strateji Belgesi hazırlanmasıyla devam edecek.

İLGİLİ HABERLER

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Üsküdar'da Alışveriş Merkezinde Yangın Söndürüldü
2
Sinop'un Türkeli İlçesine İlk Doğal Gaz Verildi
3
Marmaris'te Motoryatta Yangın: 'Nefes' Kullanmaktan Men Edildi
4
CHP'li Aykut Kaya, Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Çağrıda Bulundu
5
Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Ünal'a Umman'dan Onur Nişanı
6
Bahçelievler'de Muhtar Tarafından Vurulan Emlakçı Şeref Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
7
Kastamonu'da Yangın Faciası: 2 Ev, Ahır ve Traktör Kullanılamaz Hale Geldi

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!