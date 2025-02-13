Spor Diplomasisi Buluşmaları Başladı: Ankara'da İlk Toplantı Gerçekleşti

Spor Diplomasisi Buluşmalarının İlk Adımı Ankara'da Atıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Spor Diplomasisi Buluşmaları serisinin ilki, Ankara'da gerçekleştirildi. Bu toplantı, sporun uluslararası ilişkilerdeki rolü ve Türkiye'nin spor diplomasisi stratejisi üzerine odaklanmayı amaçlıyor.

Kamu İş Birliğinde Sporun Rolü

Toplantıya; Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) ile Bakanlığın ilgili birimlerinden üst düzey yetkililer katıldı.

Bakanlık, sporun daha güçlü bir diplomasi aracı olarak nasıl kullanılabileceğine dair çeşitli öneriler ve stratejiler üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu. Katılımcılar, Türkiye’nin spor diplomasisinin etkinliğini artırmak için atılacak adımları tartıştı.

Gelecek Hedefleri

Akademisyenler, federasyonlar, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve sporcuların da dahil olduğu Spor Diplomasisi Buluşmaları, 2025 yılı içerisinde tamamlanacak olan Ulusal Spor Diplomasisi Strateji Belgesi hazırlanmasıyla devam edecek.