Spor Federasyonları Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayımlandı

Spor Federasyonları Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

Türkiye'deki spor federasyonlarına ilişkin yeni bir yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan bu yönetmelik, spor kulüpleri ve spor federasyonlarının yapılarını yeniden düzenlemeyi amaçlamaktadır.

Yeni Düzenlemeler ve Hedefler

Yönetmelik, 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ile birlikte Türk sporundaki hukuki düzenlemeleri yenileyen bir dönemin başlangıcını simgeliyor. Bu çerçevede yapılan açıklamada, bağımsız spor federasyonlarının yapısının yeniden şekillendirildiği vurgulandı.

Yönetmeliğin Öne Çıkan Maddeleri

Teşkilat Yapısı: Genel kurul, yönetim, denetim ve disiplin kurullarının oluşumu ile görev ve yetkilerine dair kapsamlı düzenlemeler getirildi.

Genel kurul, yönetim, denetim ve disiplin kurullarının oluşumu ile görev ve yetkilerine dair kapsamlı düzenlemeler getirildi. Federasyon Başkanı Adaylığı: Delegelerin %10'unun yazılı desteği ile başkan adaylığı mümkün hale geldi. Ayrıca başkanların görev süresi için üç dönem kuralı belirlendi.

Delegelerin %10'unun yazılı desteği ile başkan adaylığı mümkün hale geldi. Ayrıca başkanların görev süresi için üç dönem kuralı belirlendi. Genel Kurul Toplantıları: Spor federasyonlarının genel kurulu toplantılarına ilişkin ertelenme ve iptallere dair önlemler alındı.

Spor federasyonlarının genel kurulu toplantılarına ilişkin ertelenme ve iptallere dair önlemler alındı. Adaylık Şartları: Federasyon başkan adaylarının uygunluk şartları, Bakanlık nezdinde Değerlendirme Komisyonu tarafından kontrol edilecek.

Federasyon başkan adaylarının uygunluk şartları, Bakanlık nezdinde Değerlendirme Komisyonu tarafından kontrol edilecek. Asıl Üye Zorunluluğu: Yönetim kurulu üyeleri arasında en az iki asıl üyenin faal sporculuktan ayrılmış olması şartı getirildi.

Yönetim kurulu üyeleri arasında en az iki asıl üyenin faal sporculuktan ayrılmış olması şartı getirildi. Genel Kurul İşlemleri: Genel kurul işlemleriyle ilgili yönetim kurulu kararlarına karşı Bakanlık Tahkim Kurulu'na itiraz edilebilecek.

Yeni yönetmelik ile Türk sporunun daha sağlam bir temele oturması ve yönetim süreçlerinin daha şeffaf bir biçimde ilerlemesi amaçlanıyor.