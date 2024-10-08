Sporculara Vergi Denetimi: Kayıt Dışı Gelirler Mercek Altında

Sporculara Yüksek Gelir Kapatma Uyarısı

Maliye ve Hazine Bakanlığı, beyan dışı yüksek gelir elde eden sporcuları incelemeye aldı. Bu kapsamda, 1900 sporcu mercek altına alındı. Son 3 yılda yaklaşık 5 milyar lira kayıt dışı gelir tespit edildi.

Kayıt Dışı Gelirler Tespit Edildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar, sporcuların gelir beyanlarını kontrol etmek için detaylı bir analiz sürecini kapsıyor. Incelemelerde, futbol, basketbol ve voleybol gibi farklı spor dallarında oynayan profesyonel sporcuların beyan edilmemiş kazançları ortaya çıkarıldı. Özellikle, son 3 yılda 400 sporcu milyon dolarlık sözleşmelerine rağmen beyan dışı gelir bildirdi.

Bakan Şimşek'ten Açıklama

Bakan Mehmet Şimşek, sporcuların izaha davet edilerek beyan dışı bırakılan gelirlerini bildirmelerini isteyeceğini ifade etti. Şimşek, "Gerekli yükümlülükleri yerine getirmeyen sporculardan cezalı vergi talep edilecektir." dedi.

Vergi Denetimlerinin Devamı

Bakan Şimşek, vergi adaletine vurgu yaparak, "Kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında, yüksek gelir elde eden ve gelirini gizleyen sporcuların denetim çalışmaları sürecektir." diye belirtti.