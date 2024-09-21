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Sri Lanka'da Başkanlık Seçimleri İçin Oy Kullanma Süreci Başladı

Sri Lanka'da devlet başkanlığı seçimi için halk sandık başına gitti. 40 aday yarışıyor.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 11:10
Sri Lanka'da Başkanlık Seçimleri İçin Oy Kullanma Süreci Başladı

Sri Lanka'da Başkanlık Seçimi Heyecanı

Sri Lanka'da halk, yeni devlet başkanını seçmek amacıyla oy kullanmaya başladı. Ülkede 13 bin 421 seçim merkezi kuruldu ve oy verme işlemi yerel saatle 07.00 itibarıyla başladı.

17 Milyondan Fazla Seçmen Sandık Başında

Seçmen sayısının 17 milyonu aştığı belirtilen seçim, 2022 yılında yaşanan ağır ekonomik kriz sonrası gerçekleşiyor. Bu seçim, ülkenin iflas ilanından sonra yapılan ilk başkanlık seçimi olma özelliğini taşıyor.

Geçtiğimiz yılki ekonomik buhranın ardından, halk hükümete karşı büyük protestolara katılmıştı. Bu ortamda, mevcut Devlet Başkanı Ranil Wickremesinghe dahil olmak üzere 40 aday, başkanlık koltuğu için yarışıyor.

Yaşanan Ekonomik Kriz ve Sonuçları

2022 yılında Sri Lanka, yüksek enflasyon ve dış borçlarını ödeyemediği için iflas etti. Hükümet, bu dönemde Uluslararası Para Fonu (IMF), Çin ve Hindistan gibi ülkelerden borç para almıştı. Ülkede enflasyonun yüzde 70’e ulaştığı dönemde, kitlesel protestolar ile halk hükümete karşı bir araya geldi.

Ülkedeki 8. Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, bu protestolar sonucu 14 Temmuz 2022'de istifa ederek ülkeyi terk etti. Ardından eski Başbakan Ranil Wickremesinghe geçici olarak devlet başkanlığı görevine geldi.

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