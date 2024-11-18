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Sri Lanka'da Devlet Başkanı Dissanayake'nin 21 Kişilik Kabinesi Yemin Etti

Sri Lanka'nın yeni Devlet Başkanı Dissanayake, 21 kişilik kabinesiyle birlikte yemin etti. Ekonomik krizle mücadelede önemli bir adım daha atıldı.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 11:28
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 11:28
Sri Lanka'da Devlet Başkanı Dissanayake'nin 21 Kişilik Kabinesi Yemin Etti

Sri Lanka'nın Yeni Kabinesi Göreve Başladı

Tarihinin en kötü ekonomik krizlerinden biriyle mücadele eden Sri Lanka'da, 14 Kasım 2023'te gerçekleştirilen erken parlamento seçimlerinde elde edilen zaferin ardından, yeni Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake 21 kişilik kabinesiyle yemin etti.

Parlamento Yemin Töreni Gerçekleşti

Dissanayake'nin Marksist eğilimli partisi Ulusal Halk Gücü'nün (NPP) öncülüğünü yaptığı blok, seçimlerde parlamentonun üçte ikilik çoğunluğunu elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Yeni kabinedeki 21 bakan, parlamentoda düzenlenen yemin töreniyle görevlerine başladı.

NPP üyesi milletvekili Harini Amarasuriya, 54 yaşında yeniden başbakan olarak atanarak kabinedeki görevine devam etti.

Seçim Sonuçları ve Ekonomik Kris

Sri Lanka'da yapılan 14 Kasım 2023 tarihli erken parlamento seçimlerinde, Dissanayake'nin liderliğindeki NPP, oyların yaklaşık %62'sini alarak parlamentoda 225 sandalyeden 159'unu kazanarak üçte ikilik çoğunluğunu güvence altına aldı.

Bu seçimler, Sri Lanka tarihinde ilk kez, 21 Eylül'de yapılan seçimlerde herhangi bir adayın oyların %50'sinden fazlasını alamaması üzerine yapılmıştı. Dissanayake, ikinci tercihlerin sayımında en yakın rakibi muhalefet lideri Sajith Premadasa'yı geride bırakarak ülkenin 10. Devlet Başkanı olmayı başardı.

2022'de dış borçlarını ödeyemeyen Sri Lanka, tarihinin en kötü ekonomik krizini aşmak için yoğun bir mücadele veriyor. Sri Lanka Merkez Bankası'nın yıllık raporunda, "ülkenin 70 yılı aşkın süredir yaşadığı en kötü ekonomik krizin boyutları" net bir şekilde ortaya konmuştur.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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