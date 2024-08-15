Sri Lanka'da Devlet Başkanlığı Seçimlerinde 39 Aday Belirlendi

Sri Lanka'da Tarihi Seçim Süreci Başlıyor

Sri Lanka Seçim Kurulu, 21 Eylül'de gerçekleştirilecek devlet başkanlığı seçimleri için 39 adayın başvurularını onayladı.

Seçim Kültürü ve Adaylar

Sri Lanka Seçim Kurulu Başkanı R.M.A.L. Rathnayake, seçimlere dair önemli bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Rathnayake'nin bildirdiğine göre, mevcut Devlet Başkanı Ranil Wickremesinghe de dahil olmak üzere toplam 39 aday bu seçimde yarışacak.

Seçmenin Gücü

Bu seçimde, 17 milyondan fazla seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu ifade ediliyor. Seçim sonucunun önümüzdeki dönemde ülkenin geleceği açısından kritik bir öneme sahip olacağı öngörülüyor.

Ekonomik Zorluklar ve Borç Yapılandırma

Sri Lanka, şu anda tarihinin en derin ekonomik kriziyle mücadele ediyor. Ülkenin Çin'e yaklaşık 7 milyar ve Hindistan'a 1 milyar dolara yakın borcu bulunuyor. Devlet Başkanı Wickremesinghe, Hindistan, Fransa, Japonya ve Çin gibi ülkelerle borç yapılandırma konusunda haziranda anlaşmalar imzaladıklarını kamuoyuna duyurmuştu.

Bu seçim, ulusun geleceğini tayin edecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Seçim öncesi çalışmalar ve adayların vaatleri ile halkın beklentileri büyük bir merakla takip ediliyor.