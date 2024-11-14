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Sri Lanka'da Erken Parlamento Seçimleri Sandık Başında

Sri Lanka'da 17 milyondan fazla seçmen, 8 bin adayla erken parlamento seçimleri için oy vermek üzere sandık başına gitti.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 11:04
Sri Lanka'da Erken Parlamento Seçimleri Sandık Başında

Sri Lanka'da Erken Parlamento Seçimleri Başladı

Sri Lanka'da düzenlenen erken parlamento seçimleri için oy verme işlemi bugün başladı. 17 milyondan fazla seçmen, 8 binden fazla adayın yarıştığı bu önemli seçimde oy kullanmak üzere sandık başına gitti.

Sandıklar Açıldı ve Seçim Süreci Başladı

Ülke genelinde kurulan 13 bin 400'den fazla sandık, yerel saatle 07.00'de açıldı. Bu seçimlerde, 225 sandalye için oy kullanacak olan partiler, 113 sandalyelik çoğunluğu elde ederek iktidarı kurma mücadelesi veriyor.

Yağmur Uyarısı ve Oy Kullanma Süresi

Meteoroloji Dairesi, öğleden sonra şiddetli yağış olacağı ve bu durumun seçimlere katılımı etkileyebileceği konusunda uyarıda bulundu. Bu nedenle, oy kullanma işlemi yerel saatle 16.00'da sona erecek.

Devlet Başkanı Dissanayake'nin Stratejisi

Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake, geçtiğimiz eylülde yapılan başkanlık seçimlerinin ardından kasımda gerçekleştirilecek genel seçimler öncesinde parlamentoyu feshetmişti. Bu seçimler, Dissanayake için kritik bir öneme sahip.

Tarihî Seçim Sonuçları

Sri Lanka tarihinde bir ilk olarak, 21 Eylül'de yapılan seçimlerde hiçbir aday oyların mutlak çoğunluğu olan yüzde 50'den fazlasını alamadı. Devlet başkanı, ikinci tercihlerin sayımıyla belirlenmişti. Marksist eğilimli Dissanayake, bu sayımda en yakın rakibi muhalefet lideri Sajith Premadasa'yı geride bırakarak, ülkenin 10'uncu devlet başkanı olmuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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