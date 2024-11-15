Sri Lanka'da Parlamento Seçimini Dissanayake'nin Partisi Kazandı

Sri Lanka'da Parlamento Seçiminde Dissanayake'nin Zaferi

Sri Lanka'da dün gerçekleştirilen erken parlamento seçimlerinde, Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake'nin Marksist eğilimli partisi Ulusal Halk Gücü (NPP) öne çıkan blok olarak zafer kazanmayı başardı.

Seçim Sonuçları ve Sandalye Dağılımı

Sri Lanka Seçim Komisyonu tarafından açıklanan kesin olmayan sonuçlara göre, NPP oyların yaklaşık %62'sini alarak parlamentoda çoğunluğu elde etti. Bu sonuçlarla birlikte NPP, 225 sandalyeli parlamentonun, halk oylamasıyla seçilen 196 sandalyenin üçte ikilik çoğunluğunu garanti altına aldı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, partilerin aldıkları oylarla orantılı olacak şekilde dağıtılacak diğer sandalyelerin paylaşılması sonrası NPP'nin sandalye sayısının 150'yi geçeceği öngörülüyor.

Dissanayake'nin Açıklamaları

NPP'nin üst düzey bir yetkilisi, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, sonuçların kesinleşmesinin ardından parlamentoda 158'den fazla sandalye sayısına ulaşmayı beklediklerini ifade etti. Devlet Başkanı Dissanayake, dün oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Güçlü bir parlamento oluşturmayı hedefliyoruz ve halkın bize bu konuda destek vereceğine inanıyorum." diye konuştu.

Seçim Süreci ve Tarihi Önemi

Eylülde devlet başkanı olarak seçilen Dissanayake, kasımda erken parlamento seçimi kararı almış ve parlamentoyu feshetmiştir. Bu seçimlerin, Dissanayake için büyük öneme sahip olduğu belirtiliyor. Sri Lanka tarihinde ilk kez, 21 Eylül'de yapılan seçimlerde hiçbir aday oyların mutlak çoğunluğunu alamadı. Bu nedenle, devlet başkanı ikinci tercihlerin sayımıyla belirlenmiştir. Dissanayake, bu süreçte en yakın rakibi Sajith Premadasa'yı geride bırakarak, Sri Lanka’nın 10. Devlet Başkanı olmuştur.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.