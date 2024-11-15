DOLAR
34,42 -0,22%
EURO
36,44 -0,53%
ALTIN
2.840,41 -0,19%
BITCOIN
3.056.683,91 -1,17%

Sri Lanka'da Parlamento Seçimini Dissanayake'nin Partisi Kazandı

Sri Lanka'da yapılan erken parlamento seçimlerinde Devlet Başkanı Dissanayake'nin partisi NPP, %62 oy alarak zafere ulaştı.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 11:22
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 11:22
Sri Lanka'da Parlamento Seçimini Dissanayake'nin Partisi Kazandı

Sri Lanka'da Parlamento Seçiminde Dissanayake'nin Zaferi

Sri Lanka'da dün gerçekleştirilen erken parlamento seçimlerinde, Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake'nin Marksist eğilimli partisi Ulusal Halk Gücü (NPP) öne çıkan blok olarak zafer kazanmayı başardı.

Seçim Sonuçları ve Sandalye Dağılımı

Sri Lanka Seçim Komisyonu tarafından açıklanan kesin olmayan sonuçlara göre, NPP oyların yaklaşık %62'sini alarak parlamentoda çoğunluğu elde etti. Bu sonuçlarla birlikte NPP, 225 sandalyeli parlamentonun, halk oylamasıyla seçilen 196 sandalyenin üçte ikilik çoğunluğunu garanti altına aldı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, partilerin aldıkları oylarla orantılı olacak şekilde dağıtılacak diğer sandalyelerin paylaşılması sonrası NPP'nin sandalye sayısının 150'yi geçeceği öngörülüyor.

Dissanayake'nin Açıklamaları

NPP'nin üst düzey bir yetkilisi, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, sonuçların kesinleşmesinin ardından parlamentoda 158'den fazla sandalye sayısına ulaşmayı beklediklerini ifade etti. Devlet Başkanı Dissanayake, dün oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Güçlü bir parlamento oluşturmayı hedefliyoruz ve halkın bize bu konuda destek vereceğine inanıyorum." diye konuştu.

Seçim Süreci ve Tarihi Önemi

Eylülde devlet başkanı olarak seçilen Dissanayake, kasımda erken parlamento seçimi kararı almış ve parlamentoyu feshetmiştir. Bu seçimlerin, Dissanayake için büyük öneme sahip olduğu belirtiliyor. Sri Lanka tarihinde ilk kez, 21 Eylül'de yapılan seçimlerde hiçbir aday oyların mutlak çoğunluğunu alamadı. Bu nedenle, devlet başkanı ikinci tercihlerin sayımıyla belirlenmiştir. Dissanayake, bu süreçte en yakın rakibi Sajith Premadasa'yı geride bırakarak, Sri Lanka’nın 10. Devlet Başkanı olmuştur.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Irak’ın Kuzeyinde PKK'ya Ağır Darbe: 9 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
2
Adana'da Anne ve Eşini Öldüren Sanığa 2 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis
3
Samsun'da Gazze'ye Yardım İçin 'Hayır Çarşısı' Açıldı
4
Diyarbakır'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 13 Yaralı
5
Emine Erdoğan'dan Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi'ne Anlamlı Destek
6
Rize'de 4,7 Büyüklüğünde Deprem Oldu
7
İzmir'de Haşere İlaçlaması Sonrası Bebek Hayatını Kaybetti

3.000 TL’ye ek 1.500 TL destek! Geri ödenecek

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı