Sri Lanka'da Seçimlerin Ardından Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

Sri Lanka'da Sokağa Çıkma Yasağı

Sri Lanka'da, devlet başkanı seçimi için oy verme işlemi tamamlandı. Yerel saatle 06.00'ye kadar sürecek olan sokağa çıkma yasağı, polis tarafından ilan edildi.

Seçimlerde Oy Verme Süreci

Başkent Kolombo merkezli Newswire internet sitesinin bildirdiğine göre, toplamda 17 milyondan fazla seçmenin bulunduğu Sri Lanka'da oy verme süreci olaysız geçti.

Halk Güvenliği Amaçlanıyor

Polis, halkın güvenliğini sağlamak amacıyla bu akşam saat 22.00'de itibaren geçerli olacak şekilde sokağa çıkma yasağı uygulaması başlattı. Oy sayım işlemleri devam ederken, kesin sonuçların yarın açıklanması bekleniyor.

2022'nin Ekonomik Krizi ve Seçim

Bu seçim, 2022'de yaşanan ağır ekonomik krizden sonra yapılan ilk başkanlık seçimi oldu. Ülkenin iflasına neden olan bu kriz, hükümetin devrilmesine yol açmıştı.

Seçimlerde 40 aday yarışıyor. Mevcut devlet başkanı Ranil Wickremesinghe, Marksist eğilimli Anura Kumara Dissanayake, muhalefet lideri Sajith Premadasa ve Namal Rajapaksa öne çıkan isimler arasındadır.

2022 Krizi ve Sonrası

Kötü ekonomik koşullar, Mayıs 2022'de dış borcun ödenememesi ve temerrüde düşülmesi ile zirveye ulaştı. Hükümet, IMF, Çin ve Hindistan gibi ülkelerden önemli miktarlarda borç aldı. Ülkede enflasyon %70'lerin üzerine çıkınca, hükümete karşı kitlesel protestolar başladı.

Ayrıca, ülkenin 8'inci devlet başkanı Gotabaya Rajapaksa, bu protestolar sonrasında 14 Temmuz 2022'de istifa ederek ülkeden ayrılmıştı. Eski Başbakan Wickremesinghe, geçici devlet başkanı olmuştu.