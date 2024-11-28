Sri Lanka'da Şiddetli Yağışlar 6 Can Aldı, 17 Kişi Yaralandı

Sri Lanka'daki şiddetli yağışlar, doğaya büyük bir yıkım getirerek 6 kişinin yaşamını yitirmesine, 17 kişinin ise yaralanmasına neden oldu. Yerel Daily Mirror gazetesinin haberine göre, Sri Lanka Meteoroloji Dairesi afetlerin etkilerini ve can kaybını açıkladı.

Açıklamada, yaşanan felaketler sonucunda toplamda 330 bin 894 kişinin etkilendiği, 16 bin 553 kişinin ise 183 güvenli bölgeye yerleştirildiği belirtildi. Bunun yanı sıra, 82 evin tamamen yıkıldığı, 1465 evin ise kısmi hasar aldığı bilgisi verildi.

Meteoroloji Dairesi, şiddetli yağış ve rüzgarların etkisini sürdürmesinin beklendiği bilgisini paylaşarak vatandaşları geçici kuvvetli rüzgarlar ve yıldırımlardan dolayı oluşabilecek zararı en aza indirmek için önlem almaya çağırdı.

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