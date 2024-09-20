DOLAR
34,11 -0,29%
EURO
38,11 -0,13%
ALTIN
2.857,97 -1,11%
BITCOIN
2.170.699,88 -0,89%

Sri Lanka'da Yeni Bir Dönem Başlıyor: Devlet Başkanlığı Seçimi

Sri Lanka, ekonomik kriz sonrası yeni başkanı seçmek için sandık başına gidiyor. 38 aday yarışacak.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 09:33
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 09:33
Sri Lanka'da Yeni Bir Dönem Başlıyor: Devlet Başkanlığı Seçimi

Sri Lanka'da Devlet Başkanlığı Seçimleri Heyecanı

Sri Lanka'da, 22 milyonluk nüfusun yaşadığı ülkede, yarın yapılacak olan devlet başkanlığı seçimleri için hazırlıklar tamamlandı. Ülke genelinde 2022’deki hükümet karşıtı protestoların ardından gerçekleştirilecek bu seçim, kayıtlara geçen en kalabalık aday katılımına tanıklık edecek.

Adaylar ve Seçim Süreci

Seçimlerde toplam 38 aday mücadele edecek. Ancak, İdroos Muhammed İliyas'ın vefatıyla aday sayısı 38'e düştü. Seçimlerde, mevcut Devlet Başkanı Ranil Wickremesinghe öne çıkan isimlerden biri. Wickremesinghe, eski Başkan Gotabaya Rajapaksa'nın istifasının ardından koltuğu devraldı ve bu seçimde bağımsız bir aday olarak yarışıyor.

Wickremesinghe’nin rakipleri arasında, muhalefet lideri Sajith Premadasa ve gençlerin desteğini kazanan solcu lider Anura Kumara Dissanayake bulunuyor. Ayrıca, eski Başkan Mahinda Rajapaksa'nın oğlu Namal Rajapaksa ise bu seçimin en genç adayı olarak dikkatleri üzerine çekiyor.

Ekonomik Kriz ve Seçim Ortamı

Sri Lanka, uzun süredir devam eden ekonomik zorluklarla karşı karşıya. Ülke, Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, 5,7 milyon insanın insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirmekte. 2022 yılında dış borcunu ödeyemeyen Sri Lanka’da, temel gıda maddeleri ve yakıt gibi kaynaklarda ciddi sıkıntılar yaşanıyor.

2022’de yaşanan ekonomik kriz, enflasyonun %70’lere ulaşmasına, otomobil ve gübre ithalatının yasaklanmasına neden oldu. Hükümetin acil durum ilan etmesine rağmen kötü gidişat devam etti. Bunun üzerine vatandaşlar, çözüm arayışında yarınki seçime büyük bir umutla bakıyor.

Sandık Başına Giden Seçmenler

17 milyonun üzerinde kayıtlı seçmenin, ilk defa düzenlenen bu seçimde oy kullanması bekleniyor. Seçim yasalarına göre, bir adayın kazanması için oyların %50+1'ini alması gerekmekte. Aksi takdirde, en çok oy alan iki aday yeniden bir ikinci turda karşı karşıya gelecek.

Sri Lanka için bu seçim, sadece yeni bir lider belirlemekle kalmayacak, aynı zamanda karşı karşıya kalınan sorunları çözme umudunun yeşereceği bir dönüm noktası olacak.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den konut alacaklar ve alanlara sabah müjdesi bakandan geldi! TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başladı

İcradan Satılık 2023 Model Audi A6 Uygun Bedelle Satışa Çıkıyor

2025 Asgari Ücret ve Memur Maaşı Zammı İçin Bekleyiş Sürüyor! İşte Kulislerde Konuşulan 2025 Asgari Ücret Zammı

BİM, A101 ve Migros'tan Ayçiçek Yağı Fiyatlarına Büyük İndirim! En Ucuz Ayçiçek Yağı Hangi Markette?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vietnam ve Kuzey Kore Savunma İşbirliği Gelişiyor
2
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan Avrupa Hareketlilik Haftası Mesajı
3
Pakistan, Rusya'dan Vize Kolaylığı Talep Etti
4
Ege Denizi için fırtına uyarısı
5
Güney Kore, Kuzey Kore'ye Tutuklu Vatandaşlarının İadesini Talep Etti
6
Tavşantepe'de Çocukların Psikolojik Durumu Üzerine Önemli Rapor Tamamlandı
7
TOKİ'den Ödemeleri Süren Konutlar İçin İndirim

KKM'nin sonunun geleceği tarih verildi! Yatırımcı pürdikkat kesilecek

TOKİ'den konut alacaklar ve alanlara sabah müjdesi bakandan geldi! TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başladı

Binlerce İUP aranıyor! İŞKUR’dan zam müjdesi! İUP’li maaşlarında son dakika artış

İcradan Satılık 2023 Model Audi A6 Uygun Bedelle Satışa Çıkıyor

Ekonomist Hatice Kolçak'tan bomba yatırım tüyosu! 'Yatırımcılara büyük kazanç fırsatı sunuyor”

2024’ün İlk 8 Ayında Türkiye’de En Çok Satan Elektrikli Araçlar Belli Oldu: İşte Zirvenin Sahibi

2025 Asgari Ücret ve Memur Maaşı Zammı İçin Bekleyiş Sürüyor! İşte Kulislerde Konuşulan 2025 Asgari Ücret Zammı

Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası 32, 46, 92 Günlük Mevduat Faiz Oranları Değişti! İşte 100 Bin TL'nin Getirisi

BİM, A101 ve Migros'tan Ayçiçek Yağı Fiyatlarına Büyük İndirim! En Ucuz Ayçiçek Yağı Hangi Markette?

Türkiye Geneli Hastanelere 849 Personel Alımı Başladı! İŞKUR Üzerinden Başvuru Detayları ve Kadro Dağılımı

KPSS Puanı Olan Yaşadı! MEVKA Yüksek Maaş ile Personel Alımı Başladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

20 Eylül 2024 Cuma Günlük Burç Yorumları1 Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı