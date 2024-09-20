Sri Lanka'da Yeni Bir Dönem Başlıyor: Devlet Başkanlığı Seçimi

Sri Lanka'da Devlet Başkanlığı Seçimleri Heyecanı

Sri Lanka'da, 22 milyonluk nüfusun yaşadığı ülkede, yarın yapılacak olan devlet başkanlığı seçimleri için hazırlıklar tamamlandı. Ülke genelinde 2022’deki hükümet karşıtı protestoların ardından gerçekleştirilecek bu seçim, kayıtlara geçen en kalabalık aday katılımına tanıklık edecek.

Adaylar ve Seçim Süreci

Seçimlerde toplam 38 aday mücadele edecek. Ancak, İdroos Muhammed İliyas'ın vefatıyla aday sayısı 38'e düştü. Seçimlerde, mevcut Devlet Başkanı Ranil Wickremesinghe öne çıkan isimlerden biri. Wickremesinghe, eski Başkan Gotabaya Rajapaksa'nın istifasının ardından koltuğu devraldı ve bu seçimde bağımsız bir aday olarak yarışıyor.

Wickremesinghe’nin rakipleri arasında, muhalefet lideri Sajith Premadasa ve gençlerin desteğini kazanan solcu lider Anura Kumara Dissanayake bulunuyor. Ayrıca, eski Başkan Mahinda Rajapaksa'nın oğlu Namal Rajapaksa ise bu seçimin en genç adayı olarak dikkatleri üzerine çekiyor.

Ekonomik Kriz ve Seçim Ortamı

Sri Lanka, uzun süredir devam eden ekonomik zorluklarla karşı karşıya. Ülke, Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, 5,7 milyon insanın insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirmekte. 2022 yılında dış borcunu ödeyemeyen Sri Lanka’da, temel gıda maddeleri ve yakıt gibi kaynaklarda ciddi sıkıntılar yaşanıyor.

2022’de yaşanan ekonomik kriz, enflasyonun %70’lere ulaşmasına, otomobil ve gübre ithalatının yasaklanmasına neden oldu. Hükümetin acil durum ilan etmesine rağmen kötü gidişat devam etti. Bunun üzerine vatandaşlar, çözüm arayışında yarınki seçime büyük bir umutla bakıyor.

Sandık Başına Giden Seçmenler

17 milyonun üzerinde kayıtlı seçmenin, ilk defa düzenlenen bu seçimde oy kullanması bekleniyor. Seçim yasalarına göre, bir adayın kazanması için oyların %50+1'ini alması gerekmekte. Aksi takdirde, en çok oy alan iki aday yeniden bir ikinci turda karşı karşıya gelecek.

Sri Lanka için bu seçim, sadece yeni bir lider belirlemekle kalmayacak, aynı zamanda karşı karşıya kalınan sorunları çözme umudunun yeşereceği bir dönüm noktası olacak.