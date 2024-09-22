Sri Lanka'nın Yeni Devlet Başkanı: Anura Kumara Dissanayake

Sri Lanka'da Yeni Dönem Başladı

Sri Lanka, yeni devlet başkanını Marksist eğilimli Anura Kumara Dissanayake'in kazandığı seçimle belirledi. Bu, ülkenin siyasi tarihinde önemli bir dönüm noktası oldu.

Seçim Süreci ve Sonuçlar

2022'deki büyük ekonomik kriz sonrası yapılan ilk seçimde, 55 yaşındaki Dissanayake, oyların %50'sinden fazlasını elde edemedi. Bu nedenle, bu seçimde ikinci tur sayımları gerçekleştirildi. Dissanayake, muhalefet lideri Sajith Premadasa'yı geride bırakarak, Sri Lanka’nın 10. devlet başkanı oldu.Öne Çıkan Gelişmeler:

2022 ekonomik krizi sonrası ilk başkanlık seçimi

Ranil Wickremesinghe ilk turda %17 oyla elendi

Ülke temerrüre düştü ve IMF dahil uluslararası yardımlar alındı

Ekonomik Kriz ve Protestolar

2022 yılında Sri Lanka, dış borçlarını ödeyememesi nedeniyle temerrüde düştü. Bu durum, enflasyonun %70'lere ulaşmasıyla birlikte halkın büyük protestolar düzenlemesine zemin hazırladı. "Aragalaya" olarak adlandırılan bu protestolar, hükümetin istifası ile sonuçlandı. Eski Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, 14 Temmuz 2022'de istifa etti ve eski Başbakan Wickremesinghe, geçici olarak görevi devraldı.