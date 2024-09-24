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Sri Lanka'nın Yeni Devlet Başkanı Dissanayake'den Dış Politika Vurgusu

Sri Lanka'nın yeni Devlet Başkanı Dissanayake, ülkesinin Çin ve Hindistan arasında sıkışmamak için dengeli bir dış politika izleyeceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 12:00
Sri Lanka'nın Yeni Devlet Başkanı Dissanayake'den Dış Politika Vurgusu

Sri Lanka'nın Yeni Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake

Sri Lanka'nın yeni Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake, göreve başlamasının ardından yaptığı açıklamalarda ülkesinin gelecekteki dış politikası hakkında çarpıcı ifadelere yer verdi. Dissanayake, Hindustan Times ile gerçekleştirdiği röportajda, Sri Lanka'nın Çin ve Hindistan arasındaki jeopolitik rekabetten etkilenmemesi gerektiğini vurguladı.

Tarafsız Dış Politika Vurgusu

Dissanayake, Ulusal Halk Gücü (NPP) hükümeti olarak, komşu ülkelerle dengeli ilişkiler kurmayı amaçladıklarını belirtti. "Bu jeopolitik mücadelede rakip olmayacağız ve hiçbir güç bloğuyla ittifak kurmayacağız," açıklamasında bulunan Dissanayake, özellikle Çin ve Hindistan arasında sıkışma endişesinin bulunmadığını ifade etti.

Batı ile İlişkilerin Önemi

Yeni Devlet Başkanı, Batı ile ilişkilerin de büyük önem taşıdığını belirterek, Avrupa Birliği, Orta Doğu ve Afrika ile bağları güçlendirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Tarihî Seçim Süreci

Sri Lanka tarihinde ilk kez, 21 Eylül'de yapılan seçimlerde hiçbir adayın oyların %50'den fazlasını alamamasıyla birlikte, devlet başkanının belirlenmesi için ikinci tercihlerin sayımı yapılmıştı. Dissanayake, bu sayım sonucunda en yakın muhalefet lideri Sajith Premadasa'yı geride bırakarak ülkenin 10. Devlet Başkanı oldu.

Ekonomik Zorluklar ve Protestolar

Sri Lanka, 2022 yılında ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya kalmış, bu süreçte ülke dış borcunu ödeyemeyerek temerrüde düşmüştü. Ülkedeki enflasyon oranı %70'lere ulaşırken, hükümete karşı kitlesel protestolar başlamıştı. Protestolar sonucunda 8. Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa görevinden istifa ederek ülkeyi terk etmişti, ardından Wickremesinghe geçici devlet başkanı olarak atanmıştı.

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