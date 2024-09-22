Sri Lanka Seçimlerinde Dissanayake Önde

Sri Lanka'da Başkanlık Seçimleri Sonuçları Açıklandı

Sri Lanka'da gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimlerinde, resmi olmayan sonuçlara göre Marksist eğilimli milletvekili Anura Kumara Dissanayake, yarışı önemli bir farkla önde götürüyor.

Seçim Sonuçları ve İlgili Açıklamalar

Sri Lanka Seçim Komisyonu verilerine göre, 2022 yılındaki ekonomik buhrandan sonra yapılan bu ilk devlet başkanlığı seçiminde 55 yaşındaki Dissanayake, sayılan oyların yaklaşık %50'sini alarak lider konumda bulunuyor.

Öte yandan muhalefet lideri Sajith Premadasa %30 oyla ikinci sırada yer alırken, mevcut devlet başkanı Ranil Wickremesinghe ise %15 oy ile üçüncü sırada yer almakta. Dissanayake, %20'lik bir farkla rakibini geride bırakmış durumda.

Ali Sabry, Dışişleri Bakanı olarak X platformundan yaptığı paylaşımda, seçim sonuçlarının halk tarafından verildiğini ifade ederek Dissanayake'yi kutladı. Ülkede yeni başkanın seçilmesi için oy kullanma hakkına sahip olan seçmen sayısı 17 milyonu aşıyor.

Güvenlik Önlemleri ve Ekonomik Kriz

Seçim günü akşamı, halkın güvenliği için polis tarafından saat 22.00'den sabah 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sri Lanka, 2022'de dış borcunu ödeyemeyerek temerrüde düşmüş, bu durum ülkenin derin ekonomik sorunlarının bir sonucu olarak öne çıkmıştır.

Mayıs 2022'de yaşanan bu gelişmelere karşılık, hükümeti protesto etmek amacıyla "aragalaya" adında kitlesel gösteriler başlamış, o dönemin devlet başkanı Gotabaya Rajapaksa 14 Temmuz 2022'de istifa ederek ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştır. Bunun akabinde eski başbakan Wickremesinghe geçici devlet başkanı olarak atanmıştır.