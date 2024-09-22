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Sri Lanka Seçimlerinde Dissanayake Önde, İkinci Tur Yolunda İlk Adımlar Atılıyor

Sri Lanka'da yapılan başkanlık seçimlerinde Marksist aday Dissanayake, önde gidiyor. İkinci tura geçilecek.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 13:17
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 13:17
Sri Lanka Seçimlerinde Dissanayake Önde, İkinci Tur Yolunda İlk Adımlar Atılıyor

Sri Lanka Seçimlerinde Resmi Olmayan Sonuçlar

Sri Lanka'daki devlet başkanlığı seçimlerinin resmi olmayan sonuçları, Marksist eğilimli milletvekili Anura Kumara Dissanayake'in önde olduğunu gösteriyor. 55 yaşındaki Dissanayake, şu ana kadar sayılan oyların yüzde 39,5

İlk Kez İkinci Tur Oy Sayımı

Sri Lanka Seçim Komisyonu verilerine göre, seçimde adayların elde ettikleri oy oranı %51 eşiğine ulaşmadığı için ülke tarihinde ilk kez oy sayımında ikinci tura gidilecek. Bu durum, aynı pusuladaki ikinci tercihler ile birlikte değerlendirilecek.

Adayların Durumu

Dissanayake'nin ardından muhalefet lideri Sajith Premadasa yaklaşık %34 oy alarak ikinci sırada yer alırken, mevcut devlet başkanı Ranil Wickremesinghe %17 ile üçüncü sırada bulunuyor.

Halkın Kararını Vermesi

Sri Lanka Dışişleri Bakanı Ali Sabry, X platformundan yaptığı paylaşımda, halkın iradesini ortaya koyduğunu vurgulayarak Dissanayake'yi tebrik etti.

Seçim Sürecinin Arka Planı

Ülkedeki 17 milyondan fazla seçmen, 5 yıllığına yeni bir başkan belirlemek için oy kullandı. Seçim günü, akşam 22.00'den sabah 06.00'a kadar süren bir sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

Ekonomik Kriz ve Protestolar

Sri Lanka, 2022’de ağır bir ekonomik buhran yaşamış ve dış borcunu ödeyemeyerek temerrüde düşmüştü. Bu dönemde hükümete karşı başlatılan “aragalaya” adlı kitlesel protestolar büyük yankı uyandırmıştı. 8'inci Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, halkın tepkisi üzerine istifa etti ve eski başbakan Wickremesinghe geçici başkanlık görevini üstlendi.

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