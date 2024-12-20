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SSB Başkanı Görgün, KAAN İkinci Prototipini Inceledi: 2025'te İlk Uçuş Hazır

SSB Başkanı Haluk Görgün, KAAN'ın ikinci prototipinin üretim ve montajını inceledi. 2025'te ilk uçuş için geri sayım başladı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 14:07
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 14:14
SSB Başkanı Görgün, KAAN İkinci Prototipini Inceledi: 2025'te İlk Uçuş Hazır

SSB Başkanı Haluk Görgün, KAAN İkinci Prototipinin Üretimini İnceledi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, 2025 yılı sonunda ilk uçuşunu gerçekleştirecek olan milli muharip uçak KAAN'ın ikinci prototipinin üretim ve montaj faaliyetlerini yerinde inceledi.

TUSAŞ Tesislerinde Yerli Parça Montajı Hızıyla Devam Ediyor

Görgün, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, milli savunma sanayisinin en büyük projelerinden biri olan KAAN'ın yeni prototipleriyle gökyüzüne kanat açmaya hazırlandığını duyurdu. TUSAŞ tesislerinde 2 binin üzerinde yerli ve milli parçanın montajının hızla devam ettiğini belirtti.

KAAN, Türkiye'nin Bağımsızlık Sembolü

Görgün, "2025 yılı sonunda ilk uçuşunu gerçekleştirecek ikinci prototipimizin üretim ve montaj faaliyetlerini yerinde inceledik. Bir zamanlar, KAAN'ın ilk prototip görselleri üzerinden alay edenler, bugün bu büyük başarı karşısında sessizliğe büründü. KAAN, sadece bir uçak değil; milletimizin kararlılığı, mühendislerimizin emeği ve tam bağımsız Türkiye hedefimizin gökyüzündeki sembolüdür" ifadelerini kullandı.

Türk Savunma Sanayisinde Başarı Hikayeleri Yazılıyor

Türk savunma sanayisinde her prototipte başarı hikayeleri yazıldığını vurgulayan Görgün, ürünlerin seri üretime geçeceğini ve Türk Silahlı Kuvvetlerine kazandırılacağını dile getirdi. "Gökyüzümüz artık daha güçlü, yarınlarımız daha umut dolu. Bu kutlu yolda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum," şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün (solda), 2025 yılı sonunda ilk uçuşunu...

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün (solda), 2025 yılı sonunda ilk uçuşunu gerçekleştirecek milli muharip uçak KAAN'ın ikinci prototipinin üretim ve montaj faaliyetlerini yerinde inceledi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün (solda), 2025 yılı sonunda ilk uçuşunu...

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün (solda), 2025 yılı sonunda ilk uçuşunu gerçekleştirecek milli muharip uçak KAAN'ın ikinci prototipinin üretim ve montaj faaliyetlerini yerinde inceledi.

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