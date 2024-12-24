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SSB Başkanı Haluk Görgün'den Balıkesir Patlaması İçin Başsağlığı Mesajı

Balıkesir'deki patlamada hayatını kaybedenler için SSB Başkanı Haluk Görgün taziye mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 14:02
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 14:02
SSB Başkanı Haluk Görgün'den Balıkesir Patlaması İçin Başsağlığı Mesajı

Patlamada Hayatını Kaybedenler İçin Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama sonrası başsağlığı mesajı yayımladı. Görgün, Twitter'daki X hesabında yaptığı açıklamada, bu elim olayın kendilerini derinden üzdüğünü belirtti.

Yaralılar İçin Dua

Patlamada hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet dileyen Görgün, "Acılı ailelerine ve sevdiklerine sabır, yaralı kardeşlerimize ise acil şifalar temenni ediyorum. Milletçe, kaybettiğimiz canların derin üzüntüsünü paylaşıyor ve yaralılarımızın bir an önce sağlıklarına kavuşmaları için dualarımızı eksik etmiyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

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