SSK, Bağkur, memur emeklisinin haberi yok! Bu yöntemi bilenin maaşı 20.000 TL'ye çıkacak

Emekli maaşını yükseltmek mümkün! Bu yöntemi pek kimse bilmiyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİ MAAŞI YÜKSELTME YÖNTEMLERİ

Prime esas kazancı olan kişilerin emekli maaşları da yükseliyor. İşçi, memur, esnaf olarak emekli olan ve destek primi ödeyerek çalışmaya devam eden kişilerin emekli maaşlarını artırmak için de birçok yöntem bulunuyor. Çalışma hayatı asgari ücret üstünden gelen kişi sonraki senelerde tavan kazançtan prim ödemesi yaparsa emekli maaşını 20 bin TL'nin üstüne kadar yükseltebiliyor. Farklı güvenlik statülerinde olan kişilerin son 3.5 senede SSK'dan emekli olmasıyla birlikte emekli maaşı da yükselmiş oluyor. Bu sene için SSK'lı çalışan asgari prim tutarı 7 bin 500 TL olarak belirlendi, en fazla tutar ise 56 bin 257 TL. SSK'lı ya da Bağ Kurlu fark etmeden tavan ödemeden yatıran kişilerin ileride alacağı maaşı da artıyor. Emekli olduktan sonra maaşını kestiren ve çalışmaya devam eden kişilerin de maaşları yükselebiliyor. Yeni maaşı eskisinden daha yüksek olabilmesi için uzun süre yüksek prim ödemesi yapılması gerekiyor. Uzun seneler çalışıyor olmak prim gün sayısının fazla olması maaşın yükselmesi için yeterli değil. Asgari ücret veya üstünde maaş alan kişiler istediği kadar uzun süre çalışsa da maaşı çok yüksek olmuyor. Önemli olan nokta prime esas kazancın yüksek gösterilmesi olarak biliniyor. İki iş birden yapan kişilerin ikinci işi için de prim ödemesi yapması gerekiyor. SGK'ya bildirilmiş matrah tutarı artarsa emekli maaşı da yükseliyor. Emekli maaşları hesaplanırken sigortalı kişinin emeklilik tarihinden geriye doğru prim ya da kesenek ödenek geçen 7 senelik fiili hizmet süreleri esas alınıyor. Bu kural bütün statüdeki çalışanları ilgilendiriyor. Son 7 senelik fiili hizmet süresinin yatısından bir gün fazla olan 1261 prim ödeme günü hangi statüde olduysa o statüden emekli olma hakkı kazanıyor. Bu sürelerin eşit olması halinde en son bağlı olunan statüye göre emekli maaşı bağlanıyor. Sigortalı kişinin hem Bağ Kur hem SSK ödemesi bulunuyorsa 7 senelik dönemde en fazla primin yatırıldığı sigorta kolundan maaş bağlanıyor. Prim ödemeleri eşitse son sigortalılık hangi statüdense oradan emekli maaşı bağlanıyor. Prim, ikramiye gibi ek ödemeler prime esas kazanca eklenerek gösterilirse maaş tutarları da yükselebiliyor. Emeklilikten önceki 3.5 sene ise büyük önem taşıyor. İmkanı olanların son 3.5 senelik primlerini SSK üstünden tavandan yatırıp maaşlarını yükseltmesi öneriliyor. Borçlanmalar sosyal güvenlik tavanı üstünden yapılırsa yine emekli maaşları artıyor. Ülkedeki sosyal güvenlik sistemi sık sık değiştiği için emekli maaşları da farklı türlerde hesaplanıyor.





Emekli maaşı hesaplanırken üç farklı noktaya dikkat ediliyor. 9 Eylül 1999 öncesi çalışılan süreç, 9 Eylül 1999 ile 1 Ekim 2008 arası çalışılan süreç, 1 Ekim 2008 tarihi sonrası çalışılan dönem. Emekli ve memur maaşları Ocak-Temmuz aylarında 6 aylık enflasyon tutarlarına göre artış gösteriyor. Ocak ayında Aralık ayı enflasyon rakamları açıklanıyor ve Haziran ayına göre 6 ayda yaşanan enflasyon artışına göre maaş zammı yapılıyor. En düşük emekli maaşı alanların kök maaşları Ocak ayında yüzde 37.57 oranında arttı, kök maaşı 7 bin 500 TL altında kalanlara bu tutarlarda ödeme yapılmasına karar verildi. Kök maaşı 7 bin 500 TL'yi geçenlerin maaşları yüzde 49.25 oranında arttı. 10 bin TL altında kalan kişilerin ödemeleri bu tutarlara tamamlanacak. Yani Ocak ayında 8 bin 500 TL maaş alan emekliye 1.500 TL ek ödeme yapılacak. SSK, Bağ Kur üstünden maaş alan dul ve yetim maaşları da yüzde 37.57 oranında arttı. 7 bin 500 TL taban maaş düzenlemesiyle birlikte ölüm maaşı yüzde 75 hakkı olanlara 5 bin 625 TL, yüzde 50 hakkı olanlara 3 bin 750 TL, yüzde 25 olanlara en az 1.875 TL ödeme yapılacak. İsteğe bağlı sigorta ödemeleri kişinin isteğine bağlı olarak prim ödeyip uzun vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına bağlı olmasını sağlayan sigorta uygulamasıdır. SSK kapsamında çalışan kişi ay içinde 30 günden az çalışmalı veya tam gün çalışmamalı. 4A kapsamında çalışan kişilerin isteğe bağlı sigorta primleri emekli maaşını artırmıyor. Prim günü dolduktan sonra çalışmaya devam eden kişilerin emekli maaşları düşmüyor. Emekli maaşlarının çalıştığında düşmesi durumu özel durumlara göre değişiyor. Daha önce kuruma bildirilen prime esas kazançlar yüksek, prim süresi dolduktan sonraki dönemde düşükse emekli maaşı düşüyor. Primler 2002 tarihinden bugüne kadar asgari ücret veya ona yakın seviyelerde yatırılıyorsa prim günü dolduktan sonra asgari ücret üstünden prim yatırılması emekli maaşını düşürmüyor. Sosyal güvenlik destek primlerinin de emekli maaşına bir katkısı olmuyor ancak emekli işçiye önemli avantajlar sağlıyor. Destek primi ödeyip çalışan emeklilerin bir iş kazası ya da meslek hastalığı geçirmesi sonucunda ikinci maaş bağlanabiliyor. İş kazası veya meslek hastalığı sebebiyle yüzde 10'dan fazla iş gücü kaybı yaşayan kişilere iş göremezlik maaşı bağlanıyor. Meslekte kazanma gücü kaybı ne kadar yüksekse iş göremezlik geliri ona göre artış gösteriyor. 1 Ekim 2008 tarihi sonrasında sigortası başlayan kişiler emekli oldukları zaman destek primi ödemesi yapıp çalışma imkanı bulamıyor. Bu kişilerin maaşlarını kestirip çalışması gerekiyor. Bu şekilde emekli maaşı alıp çalışma hakkı verilmiyor.