SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşlarına ilave artış: Emekli maaşları ne kadar oldu? İşte yeni emekli maaş tablosu

SSK ve Bağkur emeklileri için yeni yılda sevindirici haber geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağkur emeklilerine verilen zam oranının yüzde 42.60'dan yüzde 49.25'e çıkarıldığını açıkladı. Bu sayede memur ve memur emeklileri ile SSK ve Bağkur emeklileri aynı zam oranından yararlanacak. Yeni zamların kök maaşa göre mi yoksa mevcut maaşa göre mi hesaplanacağı merak ediliyor. Kök maaşı 7 bin 500 TL olan bir emeklinin yeni maaşı ne olacak? Yeni zam oranına göre maaşlar nasıl değişecek? İşte yeni emekli maaş tablosu.







EK ZAM ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Ayın 26’sından itibaren memur emeklilerinin zam farkları ödenmeye başlanacak. SSK ve Bağkur emeklileri ise yüzde 37.57 oranında bir zam alacak. Fakat bu oran memur emeklileri ile eşit değil. Aradaki yaklaşık 12 puanlık farkın kanunla düzenlenmesi gerekiyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ OLACAK?

Şu anda en az emekli maaşı 10 bin TL olarak belirlendi. Yapılan zam sonrasında maaşı 10 bin TL’nin altına düşenler için devlet aradaki farkı ödüyor.

YENİ ZAMLAR KÖK MAAŞLAR ÜZERİNDEN HESAPLANACAK

Kök maaşa göre yeni zamlar uygulanacak. Yüzde 42.6 oranında zam alınca 7 bin 103 TL maaşı olan bir emekli zaten 10 bin TL alıyordu. Bu yüzden 7 bin 103 TL’den fazla kök maaşı olanlar daha çok zam alıyordu. Şimdi yüzde 49.25 oranında zam geldiğinde 10 bin TL’yi aşan emekli sayısı daha da arttı. Önümüzdeki dönemde kök maaşlar en az emekli maaşıyla eşitlenirse enflasyonla savaşmak için iyi olacaktır.





EMEKLİ MAAŞLARINDA OLUŞACAK YENİ TABLO

Yeni zam oranı yüzde 49.25 olarak belirlendi. Buna göre kök maaşı 10 bin TL olan bir emekli 14.925 TL alacak.

Kök maaşı 12 bin 500 TL olan bir emeklinin yeni maaşı 18.656,25 TL olacak.

15 bin TL maaş alan bir emeklinin yeni maaşı 22.387,5 TL'ye çıkacak.

20 bin TL maaş alan bir emekli ise yeni zamla birlikte 29.850 TL alacak.

Kök maaşı 7 bin 500 TL olan bir kişinin maaşı da 11.193,75 TL'ye yükselecek.