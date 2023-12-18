SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yeni maaş tablosu belli oldu! Yüzde 39,59 oranında zam gündemde

Yeni yıla sayılı günler kala milyonlarca çalışan zamlı maaşlar için heyecanla bekliyor. Aralık ayının ortasına gelinmesine rağmen asgari ücret zammı henüz belli olmadı. Aynı zamanda memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağı da merak konusu. Yaklaşık 16 milyon vatandaş, Aralık ayı enflasyon rakamının açıklanmasını ve emekli maaş zammının netleşmesini bekliyor. Özellikle yıl sonu yaklaşırken en çok merak edilen konular arasında 'Emekli maaşına ne kadar zam gelecek? 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?' sorusu yer alıyor. 5 aylık enflasyon verisine göre zam oranı hesaplamaları şöyle:

EMEKLİ MAAŞLARINA YÜZDE 39,59 ZAM BEKLENTİSİ

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yeni yılda maaşlarına yüzde 39,59 oranında zam yapılmasını umuyor. Bu oran, kulislerde konuşulan bir rakam.

Yeni yılda SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yüzde 39,59 oranında zam yapılması planlanıyor. Bu zamla birlikte en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'den 10 bin 469 TL'ye çıkacak. Peki SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları ne kadar olacak?

Masada konuşulan rakamlara göre, emeklilerin alacağı zamlı maaşlar şöyle olacak:

Mevcut 8.000 TL alan emekliler zamlı olarak 11.167 TL

Mevcut 8.500 TL alan emekliler zamlı olarak 11.865 TL

Mevcut 9.000 TL alan emekliler zamlı olarak 12.563 TL

Mevcut 9.500 TL alan emekliler zamlı olarak 13.261 TL

Mevcut 10.000 TL alan emekliler zamlı olarak 13.959 TL

Mevcut 10.500 TL alan emekliler zamlı olarak 14.656 TL

Mevcut 11.000 TL alan emekliler zamlı olarak 15.359 TL

Mevcut 11.500 TL alan emekliler zamlı olarak 16.052 TL

Mevcut 12.000 TL alan emekliler zamlı olarak 16.750 TL

Mevcut 12.500 TL alan emekliler zamlı olarak 17.448 TL

Mevcut 12.700 TL alan emekliler zamlı olarak 17.727 TL

Mevcut 12.800 TL alan emekliler zamlı olarak 17.867 TL

Mevcut 12.900 TL alan emekliler zamlı olarak 18.007 TL

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