  1. Anasayfa

  2. Gündem

  3. SSK'lı emekliler dikkat! O tarihlerde hesaplarınıza bakın: Açıklama yapıldı

SSK'lı emekliler dikkat! O tarihlerde hesaplarınıza bakın: Açıklama yapıldı

Yayınlanma:
SSK'lı emekliler dikkat! O tarihlerde hesaplarınıza bakın: Açıklama yapıldı
SSK'lı emeklileri yakından ilgilendiren ödemelerin tarihi açıklandı. Binlerce emekli için maaşlara zam yapılacağı müjdesi verilirken zam oranları belirlendi. İşte ödeme yapılacak tarihler...

Emeklilere yapılacak yüzde 25 zam oranı netleşirken ödemelerin ne zaman yapılacağı araştırma konusu oldu. Milyonlarca emekli maaş ödemeleri tahsis numarasının son rakamına göre belirlenirken kimlere ne kadar yatırılacağı belli oldu.

SSK'lı emeklilere

ÖDEME YAPILACAK TARİHLER

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında.

Gündem
EYT'lilere büyük şok! Emekli zammı onları teğet geçti: İşte nedeni
EYT'lilere büyük şok! Emekli zammı onları teğet geçti: İşte nedeni
TBMM, emekli memur maaş zamları için en yoğun mesaisini başlatıyor!
TBMM, emekli memur maaş zamları için en yoğun mesaisini başlatıyor!
Naci Görür deprem tehlikesini hatırlattı! O bölgelerde tehlike büyüyor
Naci Görür deprem tehlikesini hatırlattı! O bölgelerde tehlike büyüyor
Pençe-Şimşek Harekatı'ndan yürekleri yakan haber: 2 askerimiz şehit düştü!
Pençe-Şimşek Harekatı'ndan yürekleri yakan haber: 2 askerimiz şehit düştü!
Profesör Naci Görür'den deprem açıklaması! En tehlikeli alanı bu sözlerle duyurdu
Profesör Naci Görür'den deprem açıklaması! En tehlikeli alanı bu sözlerle duyurdu
THY çalışanlarının maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu!
THY çalışanlarının maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu!
Erzincan'da düğünden dönen minibüs şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı!
Erzincan'da düğünden dönen minibüs şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı!