SSK'lı emekliler dikkat! O tarihlerde hesaplarınıza bakın: Açıklama yapıldı

Emeklilere yapılacak yüzde 25 zam oranı netleşirken ödemelerin ne zaman yapılacağı araştırma konusu oldu. Milyonlarca emekli maaş ödemeleri tahsis numarasının son rakamına göre belirlenirken kimlere ne kadar yatırılacağı belli oldu.





ÖDEME YAPILACAK TARİHLER

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında.