Stajyer Mühendislerin Ölüm Davası Ertelendi

Stajyer İnşaat Mühendislerinin Ölüm Davasında Son Gelişmeler

Ankara'da Merkez Ankara inşaatında, 2 yıl önce meydana gelen kazada 2 stajyer mühendis hayatını kaybetmiş, 1 stajyer ise yaralanmıştı. Bu olayla ilgili olarak açılan dava, müşteki avukatının "reddi hakim" talebi nedeniyle bir kez daha ertelendi.

Dava Süreci ve Gelişmeler

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ile olayda yaşamını yitirenlerin arkadaşları katıldı. Mahkeme başkanı, müşteki avukatı Murat Yıldız'ın reddi hakim talebini içeren dilekçenin dosyaya sunulduğunu belirtti.

Mahkeme, talebe ilişkin kesin karar verilmesi için dosyanın Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmederken, avukat Yıldız'ın mahkeme heyetine yönelik ithamları nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Dava, 21 Ocak tarihinde tekrar görülecek.

İddianamedeki Bilgiler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 15 Ağustos 2022'de yaşanan olayda, şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen perde kalıplarının stajyer mühendisler Taha Öztürk ve Emre Çetin'in ölümüne, Ege Kıratlı'nın ise yaralanmasına neden olduğu vurgulanıyor.

İddianamede sanık olarak yer alan Sinan Kar, İnan Yücel, Bayram Yüksel, Alpcan Ergüven ve Emrah Akyol'un, olayda farklı derecelerde kusurlu oldukları kaydediliyor. Sanıklar hakkında, yaşanan kazanın sonucunda "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Olay günü bir saatlik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesine rağmen, stajyerlerin gerekli önlemler alınmadan, "kırmızı alan" olarak adlandırılan tehlikeli kısımda yer aldıkları belirtiliyor.