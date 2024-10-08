DOLAR
34,27 -0,06%
EURO
37,67 -0,04%
ALTIN
2.911,36 -0,03%
BITCOIN
2.141.007,87 0,88%

Stajyer Mühendislerin Ölüm Davası Ertelendi

Ankara'da stajyer mühendislerin ölümüne ilişkin dava, reddi hakim talebi nedeniyle ertelendi. Olayın detayları ve sanıkların kusur durumları inceleniyor.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 12:31
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 12:31
Stajyer Mühendislerin Ölüm Davası Ertelendi

Stajyer İnşaat Mühendislerinin Ölüm Davasında Son Gelişmeler

Ankara'da Merkez Ankara inşaatında, 2 yıl önce meydana gelen kazada 2 stajyer mühendis hayatını kaybetmiş, 1 stajyer ise yaralanmıştı. Bu olayla ilgili olarak açılan dava, müşteki avukatının "reddi hakim" talebi nedeniyle bir kez daha ertelendi.

Dava Süreci ve Gelişmeler

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ile olayda yaşamını yitirenlerin arkadaşları katıldı. Mahkeme başkanı, müşteki avukatı Murat Yıldız'ın reddi hakim talebini içeren dilekçenin dosyaya sunulduğunu belirtti.

Mahkeme, talebe ilişkin kesin karar verilmesi için dosyanın Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmederken, avukat Yıldız'ın mahkeme heyetine yönelik ithamları nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Dava, 21 Ocak tarihinde tekrar görülecek.

İddianamedeki Bilgiler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 15 Ağustos 2022'de yaşanan olayda, şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen perde kalıplarının stajyer mühendisler Taha Öztürk ve Emre Çetin'in ölümüne, Ege Kıratlı'nın ise yaralanmasına neden olduğu vurgulanıyor.

İddianamede sanık olarak yer alan Sinan Kar, İnan Yücel, Bayram Yüksel, Alpcan Ergüven ve Emrah Akyol'un, olayda farklı derecelerde kusurlu oldukları kaydediliyor. Sanıklar hakkında, yaşanan kazanın sonucunda "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Olay günü bir saatlik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesine rağmen, stajyerlerin gerekli önlemler alınmadan, "kırmızı alan" olarak adlandırılan tehlikeli kısımda yer aldıkları belirtiliyor.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Bayraktar’dan elektrik ve doğalgaz faturası gelene müjde! Zam Yok, Ama...

Ekim ayında yakıt alanın cebi de dolacak! 240 TL+ 240 TL hesaba trink aktarılacak

Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bahçeli'den DEM Parti'ye Milli Birlik Mesajı
2
Türk Devletleri Teşkilatı Üyesi Ülkelerden Türktransplant Sistemi
3
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dubrovnik'teki Güneydoğu Avrupa Zirvesi'ne Katılacak
4
Bahçeli: İsrail'e Karşı Kuvvet Kullanılmalı
5
Ukrayna'nın Odessa Limanına Rus Füze Saldırısı
6
İran'da Sahte İçki Faciası: 21 Ölü
7
Yargıtay Üyeliğine Atanan Cengiz Doğan İçin Uğurlama Töreni

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor

Ekim ayında yakıt alanın cebi de dolacak! 240 TL+ 240 TL hesaba trink aktarılacak

Bakan Bayraktar’dan elektrik ve doğalgaz faturası gelene müjde! Zam Yok, Ama...

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

Torba Yasa'da emeklilik reformu paketi! Ocak ayı zammı açıklaması Ak Parti'den geldi