DOLAR
34,26 0,02%
EURO
37,19 -0,19%
ALTIN
3.069,04 0,06%
BITCOIN
2.485.990,16 0,16%

Starbucks Küresel Satışları Üçüncü Çeyrekte Düşüş Gösterdi

Starbucks, zayıf talep nedeniyle küresel satışlarında düşüş yaşadı. CEO, strateji değişikliğine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 23:53
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 23:53
Starbucks Küresel Satışları Üçüncü Çeyrekte Düşüş Gösterdi

Starbucks'ın Küresel Satışlarında Üçüncü Çeyrek Düşüşü

Kahve devi Starbucks, temmuz-eylül döneminde global satışlarının %7 azaldığını duyurdu. Zayıf talebin etkisiyle düşüşlerin üst üste üçüncü çeyrekte yaşandığı belirtiliyor.

Üç Aylık Dönem Sonuçları

Mali takvimi 29 Eylül'de sona eren bu çeyrek için şirket, karşılaştırılabilir mağaza satışlarının Kuzey Amerika ve ABD'de %6, uluslararası pazarlarda ise %9 gerilediğini açıkladı. Özellikle Çin'deki satışlar %14 oranında düştü.

Gelir ve Kar Durumu

Starbucks'ın bu dönemdeki geliri yaklaşık 9,1 milyar dolar olarak hesaplandı ve yıl bazında %3 azalma gösterdi. Hisse başına kar ise %25 düşüşle 80 sente indi.

Strateji Değişikliği İhtiyacı

Şirketin CEO'su Brian Niccol, finansal sonuçlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Müşterileri geri kazanmak için stratejimizi değiştirmemiz gerekli. Açık bir planımız var ve Starbucks'ı büyümeye geri döndürmek için hızlıca ilerliyoruz," dedi.

Uzun Vadeli Beklentiler

Starbucks’ın CFO'su Rachel Ruggeri, şirketin uzun vadeli büyümeye geri dönmesini beklediklerini ifade etti. Ancak, İsrail'e destek veren uluslararası firmalara karşı yapılan boykotlar ve protestolar, Starbucks'ın son çeyrek sonuçlarını olumsuz etkilediği belirtiliyor.

Önceki Dönemlerde Yaşanan Düşüşler

Geçen yıl arasında yaşanan sıkıntılar sonucunda, yılın son çeyreğinde satış tahminleri aşağı çekilmişti. Bu durum, önceki çeyreklerde de %2 gelir azalması ve ilk kez %4 küresel satış düşüşü ile sonuçlanmıştı. Nisan-haziran döneminde de %3 gerileme yaşanmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer İçin Çağlayan Adliyesi'nde Eylem
2
Şırnak'ta Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
3
Ali Babacan'ın annesi Güner Babacan son yolculuğuna uğurlandı
4
Kayseri'de Mobilya Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı
5
Gündem Özeti - 31 Ekim 2024
6
Libya'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılı Kutlandı

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı

Ekim’de aldınız aldınız! Taşıt kredilerinde düşüş, koştur koştur bankaya götürtüyor

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor