Starbucks Küresel Satışları Üçüncü Çeyrekte Düşüş Gösterdi

Starbucks'ın Küresel Satışlarında Üçüncü Çeyrek Düşüşü

Kahve devi Starbucks, temmuz-eylül döneminde global satışlarının %7 azaldığını duyurdu. Zayıf talebin etkisiyle düşüşlerin üst üste üçüncü çeyrekte yaşandığı belirtiliyor.

Üç Aylık Dönem Sonuçları

Mali takvimi 29 Eylül'de sona eren bu çeyrek için şirket, karşılaştırılabilir mağaza satışlarının Kuzey Amerika ve ABD'de %6, uluslararası pazarlarda ise %9 gerilediğini açıkladı. Özellikle Çin'deki satışlar %14 oranında düştü.

Gelir ve Kar Durumu

Starbucks'ın bu dönemdeki geliri yaklaşık 9,1 milyar dolar olarak hesaplandı ve yıl bazında %3 azalma gösterdi. Hisse başına kar ise %25 düşüşle 80 sente indi.

Strateji Değişikliği İhtiyacı

Şirketin CEO'su Brian Niccol, finansal sonuçlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Müşterileri geri kazanmak için stratejimizi değiştirmemiz gerekli. Açık bir planımız var ve Starbucks'ı büyümeye geri döndürmek için hızlıca ilerliyoruz," dedi.

Uzun Vadeli Beklentiler

Starbucks’ın CFO'su Rachel Ruggeri, şirketin uzun vadeli büyümeye geri dönmesini beklediklerini ifade etti. Ancak, İsrail'e destek veren uluslararası firmalara karşı yapılan boykotlar ve protestolar, Starbucks'ın son çeyrek sonuçlarını olumsuz etkilediği belirtiliyor.

Önceki Dönemlerde Yaşanan Düşüşler

Geçen yıl arasında yaşanan sıkıntılar sonucunda, yılın son çeyreğinde satış tahminleri aşağı çekilmişti. Bu durum, önceki çeyreklerde de %2 gelir azalması ve ilk kez %4 küresel satış düşüşü ile sonuçlanmıştı. Nisan-haziran döneminde de %3 gerileme yaşanmıştı.