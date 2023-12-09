Starbucks ülkeden çekiliyor: Tepkiler sonrası iflasın eşiğinde!

Ünlü kahve zinciri Starbucks'ın İsrail'e verdiği destek sebebi ile yapılan boykotları artarak devam ediyor. Türkiye dahil birçok ülkede boykotlara maruz kalan işletme, ülkemizdeki büyük deprem zamanında da geç destek vermesi sebebi ile tepki çekmişti.

Starbucks'ın dünyanın farklı noktalarında yapılan boykotların sonucunda ekonomik düşüş yaşadığı belirtilirken konuya dair yeni bir gelişme daha yaşandı.

Starbucks'ın Fas'taki şubeleri kapatılması kararı aldığı belirtiliyor. Fas medyasında yer alan habere göre ülkede bulunan 18 Starbucks şubesinin kapatılacağı iddia edildi.

"Güvenilir bilgilere göre, iki büyük küresel marka, özellikle İsveçli hazır giyim markası H&M ve prestijli Amerikan kahve zinciri Starbucks, 15 Aralık'tan itibaren Fas'ı terk edecek" ifadelerine yer verildiği haberin doğruluğuna dair Starbucks cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.