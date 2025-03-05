Starmer: 'Afganistan ve Irak Savaşlarında 642 İngiliz Askere Hayatını Kaybetti'

Başbakan Starmer, Afganistan ve Irak'ta ölen İngiliz askerlerinin ülkeleri için savaşarak hayatlarını kaybettiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 05.03.2025 17:37
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 17:37
Starmer: 'Afganistan ve Irak Savaşlarında 642 İngiliz Askere Hayatını Kaybetti'

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Afganistan ve Irak'ta hayatını kaybeden İngiliz askerleriyle ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Starmer, "Afganistan ve Irak savaşları boyunca 642 İngiliz askeri, müttefiklerinin yanında savaşırken öldü," dedi.

Starmer, bu açıklamaları İngiltere Parlamentosu'nda düzenlenen haftalık "Başbakana Sorular Oturumu" sırasında yaptı. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ın İngiliz askerlerini hedef aldığı iddia edilen sözlerine değinen Starmer, "Bu askerler ülkeleri için, ülkemiz için savaştı ve öldü. Birçoğu da yaralandı," ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin müttefikleri için tarihi roller oynadığını vurgulayan Starmer, "Kendi ülkeleri ve müttefikleri için hayatını kaybedenleri unutmuyoruz," dedi.

Starmer, ABD Başkan Yardımcısı Vance'ın bir röportajında, "Ukrayna için en iyi güvenlik garantisi Amerikalılara ekonomik avantajlar sağlamaktır. Bu, 30-40 yıldır savaşmamış sıradan bir ülkenin 20 bin askerinden çok daha iyi bir güvenlik garantisidir," ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna'da Kalıcı Barış İçin İş Birliği Gerekiyor

Starmer, Ukrayna'da barış sağlamak adına oluşturulacak koalisyonun önemine vurgu yaptı. "Ukrayna'da bir barış sağlanacaksa, İngiltere ve AB'nin ABD'yle birlikte çalışması gerekir," diye belirtti.

ABD veya Avrupa'dan birinin seçilemeyeceğini ifade eden Starmer, "Tarihte de yapmadık, şimdi de yapmayacağız," dedi.

ABD Başkanı Donald Trump hakkında soruları yanıtlayan Starmer, "ABD'yle istihbarat, savunma ve güvenlik konularında yakın çalışıyoruz. Yıllardır böyle. İç içe geçmiş haldeyiz ve tabii ki ABD güvenilir bir müttefik. Tek hedefimiz Ukrayna'da kalıcı barışı sağlamak," değerlendirmesinde bulundu.

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