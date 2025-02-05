Starmer'dan Gazzelilere Dönüş Çağrısı

Starmer: Gazzelilerin Evlerine Dönmesine İzin Verilmeli

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Filistinlilerin Gazze'deki evlerine dönmelerine ve hayatlarını yeniden kurmalarına izin verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Starmer, İngiltere Parlamentosunda gerçekleşen haftalık "Başbakana Sorular" oturumunda, Avam Kamarası üyelerinin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanına Atıfta Bulundu

Parlamentodaki 3. büyük grup olan Liberal Demokratlar lideri Ed Davey, sorusunda ABD Başkanı Donald Trump'ın, Filistin halkının topraklarından zorla çıkarılması yönündeki açıklamalarına dikkat çekti. Davey, Starmer'e Trump ile yaptığı görüşmelerle ilgili bir soru yöneltti ve "Başbakan, Trump'ın bu tür açıklamalar yaparak kırılgan bir ateşkes ile Filistinlilerin ve İsraillilerin güvenliğini tehlikeye attığını düşünüyor mu?" diye sordu.

Starmer, cevap olarak ateşkesin devam etmesinin önemini vurgularken, son iki haftada aklında kalan iki görüntüyü paylaştı. Bu görüntülerden ilki Emily Damari isimli İngiliz vatandaşının ailesine kavuşma anıydı. Starmer, "Diğeri binlerce Filistinlinin Gazze'deki yıkıntılar arasında yürüyerek, evlerini ve komşularını aramasıydı. Evlerine dönmelerine izin verilmeli, hayatlarını yeniden kurmalarına izin verilmeli" diye konuştu.

Chagos Takımadaları Üzerine Tartışmalar

Ana muhalefetteki Muhafazakar Parti lideri Kemi Badenoch, Chagos Takımadaları'nın egemenlik ve kullanımına dair Morityus ile yapılan anlaşmalara değindi. Badenoch, "Hükümet ne zaman bir şeyi müzakere etse biz kaybediyoruz" diyerek hükümeti eleştirdi.

Badenoch, Chagos Takımadaları'nın egemenliğinin Morityus'a verilmesi için İngiltere'nin 18 milyar sterlin ödemeyi planladığını ekleyerek, hükümetin stratejik yatırımlardan neden çekildiğini sorguladı.

Başbakan Starmer ise Morityus ile yapılan anlaşma öncesindeki müzakerelerin Muhafazakar Parti döneminde başlatıldığını ve 13 turun 11'inin o dönemde tamamlandığını belirtti. Yasal belirsizliklerin adadaki İngiliz üssünün güvenliğini tehdit ettiğini ifade eden Starmer, ulusal güvenlik açısından Badenoch'a brifing vermek istediğini ancak bu talebin kendisinden gelmediğini belirtti.

İngiltere, Ekim 2024'te kontrolünde tuttuğu Chagos Takımadaları'nı Morityus'a devredeceğini açıklamıştı.