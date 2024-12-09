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Starmer'dan Orta Doğu Açıklaması: İngiltere İçin Hayati Öneme Sahip

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Orta Doğu'daki durumun İngiltere için kritik olduğunu vurguladı ve insani yardımları artıracaklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 20:30
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 20:30
Starmer'dan Orta Doğu Açıklaması: İngiltere İçin Hayati Öneme Sahip

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Orta Doğu'daki gelişmelerin, İngiltere halkına verilecek vaatlerin yerine getirilmesinde önemli bir rol oynadığını ifade etti. Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan resmi açıklamada, Starmer'ın B.A.E. ve Suudi Arabistan ziyaretleriyle birlikte, İngiltere'nin bölgedeki rolünü daha tutarlı bir şekilde sürdürme taahhüdü vurgulandı.

Starmer, bölgede savunma işbirliğini artıracaklarını belirterek, Suriyedeki gelişmelere yanıt olarak 11 milyon sterlin (yaklaşık 490 milyon lira) insani yardım desteği sağlayacaklarını duyurdu. Başbakan, "Çalışkan Britanya halkının yaşam maliyetlerini düşürmek, dayanıklı tedarik zinciri oluşturmak ve toplulukları desteklemek kadar, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler de ülkemiz için kritik bir öneme sahiptir" şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Bu çerçevede, Suudi Arabistan ile savunma işbirliğini güçlendirdiklerini, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine önemli destek verdiklerini ve Lübnan'ı destekleme çabalarının sürdüğünü aktaran Starmer, Gazze'de ateşkes, esirlerin salıverilmesi ve yardımın artırılması için uluslararası toplumla birlikte hareket etme çağrısında bulundu.

Starmer, ayrıca İngiltere'deki güvenlikten sağlığa pek çok alanda açıkladığı "Değişim Planı"na dikkat çekerek; "Planımı hayata geçirmem için yalnızca iç güvenliği sağlamaya yönelik adımlar atmam yeterli değil. İstikrarı desteklemek ve iş birliği yaptığımız ülkeleri tehditlerden korumak için uluslararası alanda üzerimize düşen görevleri yerine getirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

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