Starmer: Esed Rejiminin Yıkılması Memnuniyetle Karşılanmalı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, "Cani Beşşar Esed rejiminin yıkılması memnuniyetle karşılanmalı" açıklamasıyla dikkat çekti. İngiltere Parlamentosu'nda yapılan haftalık "Başbakana Sorular" oturumunda, Avam Kamarası üyelerinin sorularını yanıtlayan Starmer, gelecek dönem için dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Starmer, Suriye'deki Baas rejiminin yıkılmasına dair gelen bir soruya yanıt verirken, "Cani Esed rejiminin yıkılması memnuniyetle karşılandı ve memnuniyetle karşılanmalıdır. Ancak neyin geleceği konusunda ise dikkatli olmalıyız" dedi.

Ayrıca, İngiltere'nin Suriye'deki yerinden edilmiş halk ve ihtiyaç sahipleri için yaptığı maddi yardımlara da değinen Starmer, G7 liderleriyle gerçekleştirdikleri görüşmelere dikkat çekti. "G7 liderleriyle, uluslararası hukuk ve evrensel insan haklarına saygılı, tüm vatandaşları koruyan bir Suriye hükümeti kurulması üzerine konuştuk" ifadelerini kullandı.

Starmer, Rusya-Ukrayna savaşına da değinerek, "Ukrayna'yı desteklemeye devam etmeliyiz. Ukrayna'nın müzakere olsa da olmasa da en güçlü pozisyonda olması gerekiyor. Bu savaş ancak saldırgan Rusya geri adım atarsa sona erer" açıklamasında bulundu.

Parlamentodaki haftalık "Başbakana Sorular" oturumuna Noel tatilinin sona ereceği ocak ayının ilk haftasına kadar ara verildi.