DOLAR
35,01 -0,08%
EURO
36,68 0,05%
ALTIN
2.965,49 0,35%
BITCOIN
3.646.545,4 2,52%

Starmer: Esed Rejiminin Yıkılması Memnuniyetle Karşılanmalı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Esed rejiminin yıkılması gerektiğini belirtti, gelecekte dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 19:00
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 19:00
Starmer: Esed Rejiminin Yıkılması Memnuniyetle Karşılanmalı

Starmer: Esed Rejiminin Yıkılması Memnuniyetle Karşılanmalı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, "Cani Beşşar Esed rejiminin yıkılması memnuniyetle karşılanmalı" açıklamasıyla dikkat çekti. İngiltere Parlamentosu'nda yapılan haftalık "Başbakana Sorular" oturumunda, Avam Kamarası üyelerinin sorularını yanıtlayan Starmer, gelecek dönem için dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Starmer, Suriye'deki Baas rejiminin yıkılmasına dair gelen bir soruya yanıt verirken, "Cani Esed rejiminin yıkılması memnuniyetle karşılandı ve memnuniyetle karşılanmalıdır. Ancak neyin geleceği konusunda ise dikkatli olmalıyız" dedi.

Ayrıca, İngiltere'nin Suriye'deki yerinden edilmiş halk ve ihtiyaç sahipleri için yaptığı maddi yardımlara da değinen Starmer, G7 liderleriyle gerçekleştirdikleri görüşmelere dikkat çekti. "G7 liderleriyle, uluslararası hukuk ve evrensel insan haklarına saygılı, tüm vatandaşları koruyan bir Suriye hükümeti kurulması üzerine konuştuk" ifadelerini kullandı.

Starmer, Rusya-Ukrayna savaşına da değinerek, "Ukrayna'yı desteklemeye devam etmeliyiz. Ukrayna'nın müzakere olsa da olmasa da en güçlü pozisyonda olması gerekiyor. Bu savaş ancak saldırgan Rusya geri adım atarsa sona erer" açıklamasında bulundu.

Parlamentodaki haftalık "Başbakana Sorular" oturumuna Noel tatilinin sona ereceği ocak ayının ilk haftasına kadar ara verildi.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Yüksekten Düşen İşçi Ciddiyetle Tedavi Altında
2
Ardahan'da Sürücülere Çorba İkramı: Yol Çalışmaları Devam Ediyor
3
ABD Yüksek Mahkemesi, TikTok Davasında 10 Ocak'ta Sözlü Savunmaları Alacak
4
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Suriye Heyetini Ağırladı
5
Türkiye, AB'nin Genişleme Raporunu Değerlendirdi
6
Kocaeli'de Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı
7
Dilan Polat ve Sıla Doğu'ya 1 Yıl Hapis İstemi: Eğlence Mekanındaki Görüntüler Davalık Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı

Devletten Ev Hanımlarına 12.000 TL Destek Ödemesi Başlıyor!

9.000 TL Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı! Dar Gelirli Vatandaşlar için Çözüm

2024 Emekliler Yılı'nda Müjde Üstüne Müjde

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı