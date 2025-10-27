Starmer Türkiye'de: Eurofighter Typhoon'ları Mürted'te İnceledi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ankara'da Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda Türkiye'ye getirilen 3 Eurofighter Typhoon'u inceledi; pilot ve teknik ekiple sohbet etti.

Yayın Tarihi: 27.10.2025 19:07
Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 19:07
Ziyaret ve inceleme

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Ankara'ya gerçekleştirdiği resmi ziyarette Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda incelemelerde bulundu.

Starmer, karşılandığı alanda Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait 3 Eurofighter Typhoon savaş uçağının bulunduğu bölüme geçti ve uçakları yerinde inceledi.

İncelemenin ardından Starmer, uçakların pilotları ve teknik ekibiyle kısa süre sohbet etti. Ziyaretine İngiltere Savunma Bakanı John Healey ve İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Harv Smyth de eşlik etti; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de alanda yer aldı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Türkiye'ye getirilen Eurofighter Typhoon uçaklarını inceledi ve pilotlarla sohbet etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Starmer, karşılandığı Mürted Hava Meydan Komutanlığında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait 3 Eurofighter Typhoon savaş uçağının yer aldığı alana geçti. Eurofighter Typhoon uçaklarını inceledikten sonra pilotları ve teknik ekiple de kısa süre sohbet eden Starmer'in beraberinde, İngiltere Savunma Bakanı John Healey ve İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Harv Smyth de yer aldı.

