Starmer Türkiye'de: Eurofighter Typhoon'ları Mürted'te İnceledi

Ziyaret ve inceleme

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Ankara'ya gerçekleştirdiği resmi ziyarette Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda incelemelerde bulundu.

Starmer, karşılandığı alanda Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait 3 Eurofighter Typhoon savaş uçağının bulunduğu bölüme geçti ve uçakları yerinde inceledi.

İncelemenin ardından Starmer, uçakların pilotları ve teknik ekibiyle kısa süre sohbet etti. Ziyaretine İngiltere Savunma Bakanı John Healey ve İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Harv Smyth de eşlik etti; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de alanda yer aldı.

