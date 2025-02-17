Starmer: Ukrayna'da Barış İçin ABD'nin Güvenlik Garantisi Şart

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını önlemek için ABD'nin güvenlik garantisinin şart olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 23:48
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 23:48
Starmer: Ukrayna'da Barış İçin ABD'nin Güvenlik Garantisi Şart

Ukrayna'da Barış İçin ABD'nin Rolü

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna'da barışı sağlamak ve Rusya'nın olası saldırılarını etkili bir şekilde caydırmanın tek yolunun ABD'nin güvenlik garantisi olduğuna dikkat çekti.

Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ev sahipliğinde düzenlenen olağanüstü güvenlik zirvesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bu zirve, önde gelen Avrupalı liderlerin katılımıyla gerçekleşti.

Avrupa'nın Geleceği İçin Hayati Öneme Sahip

Başbakan, Ukrayna'nın geleceğinin aslında Avrupa için varoluşsal bir problem olduğunu vurguladı. Bu durumun, İngiltere'nin ulusal çıkarları açısından hayati öneme sahip olduğunu ifade etti.

Starmer, İngiltere ve Avrupa'nın savunma alanında harcamalar ve kabiliyetler konusunda adım atma ihtiyacını kabul ettiğini belirterek, Fransa'daki görüşmelerin mevcut zorlukları aşma konusunda önem taşıdığını kaydetti.

ABD ile İlişkilerin Güçlendirilmesi

Başbakan, mevcut durumun Avrupa'nın kolektif güvenliği için bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekmekte ve önümüzdeki hafta Washington'a giderek ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini duyurdu. Starmer, ABD'nin kalıcı barışın temel unsurlarından biri olarak değerlendirildiğini dile getirdi.

ABD yönetiminden Ukrayna ile ilgili son açıklamaların sürpriz olmaması gerektiğine de değinen Starmer, Trump'ın Avrupa'nın kendi güvenlik taleplerini karşılamasını ve Ukrayna'daki savaşı sonlandırmak için kalıcı bir barış anlaşması yapma isteğini aktardı.

Zelenskiy ile Görüşme Planları

Starmer, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de görüşeceğini belirterek, ABD'den döndükten sonra Avrupalı müttefikleriyle tekrar bir araya gelmeyi planladığı bilgisini verdi.

Son olarak, Starmer, içinde bulundukları yeni dönemin öneminin farkına varılması gerektiğini vurgulayarak, güvenlik ve kıta için sorumluluk alma zamanının geldiğinin altını çizdi. İngiltere'nin bu konuda öncü sorumluluk üstleneceğini belirtti.

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Starmer: Ukrayna'da Barış İçin ABD'nin Güvenlik Garantisi Şart

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