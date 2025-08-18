Starmer: Washington'daki Üçlü Toplantı Ukrayna için 'Tarihi Adım' Olabilir

Starmer'den 'tarihi adım' vurgusu

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Washington'da Beyaz Saray'da düzenlenecek üçlü toplantının Ukrayna için tarihi bir adım olabileceğini belirtti. Toplantıya, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yanı sıra Avrupalı liderlerin katılacağı aktarıldı.

Starmer, konuşmasında "Bugün doğru bir yaklaşımla, özellikle güvenlik garantileri konusunda gerçek ilerleme kaydedebileceğimizi düşünüyorum."

Başbakan, üçlü toplantının "mantıklı bir sonraki adım" olduğunu vurgulayarak, "Üçlü toplantı, Ukrayna'nın güvenlik garantilerinin ve daha zorlu sorunların çözülmesine katkıda bulunacak. Gerçekten önemli ve tarihi adım olabilir." dedi.

Toplantıya katılacak isimler arasında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz yer alıyor.

Hatırlatmak gerekirse, ABD Başkanı Donald Trump, 15 Ağustos'ta Alaska eyaletinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş ve nihai bir anlaşmaya varılmadığını duyurmuştu.